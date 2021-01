Skal få fart på bruken av digitale bilnøkler: Denne brikken gjør teknologien sikrere og bedre

Det finnes allerede måter å låse opp bilen med mobilen på, men nå har den sørkoreanske elektronikkgiganten LG planer om å gjøre denne løsningen til allemannseie via ny og forbedret teknologi. Det skriver blant andre Techradar.

LG Innotek, en underavdeling til LG som spesialiserer seg på elektroniske komponenter, har avduket en ny brikke de kaller en «digital bilnøkkelmodul».

Neste generasjon

Brikken, som altså skal installeres i biler, lar brukeren blant annet låse opp og starte bilen med mobilen gjennom trådløs kommunikasjon. Den legger også til rette for at brukeren kan overvåke bilens tilstand via mobilen.

LG kaller den nye brikken «neste generasjon» innen digitale bilnøkler, med den begrunnelse at den både leverer mye bedre presisjon ved lokalisering av mobilen, og langt bedre sikkerhet.

Brikken benytter en proprietær anti-hacketeknologi som skal sørge for å forhindre elektromagnetisk interferens og fikling med kommunikasjonen mellom kjøretøyet og mobilen. Om dette fungerer etter hensikten vil dermed sjansen for biltyveri reduseres betraktelig.

Når det gjelder presisjon hevder LG at deres nye digitale nøkkelmodul kan lokalisere mobilen med hele fem ganger høyere presisjon enn andre, eksisterende moduler, med reduksjon i feilmarginen fra 50 centimeter til under 10 centimeter. Dette skal være muliggjort ved å benytte ultra-bredbåndsteknologi i brikken.

Satser på masseproduksjon

Som LG peker på gir den høye presisjonen flere muligheter når det gjelder funksjonalitet. For eksempel kan mobilen registrere hvilket sete personen med mobilen befinner seg i, og foreta eventuelle tilpasninger av setet og lignende funksjoner.

Apple er blant aktørene som allerede lar brukere låse opp og starte bilen med mobilen, med et konsept selskapet introduserte på WWDC i fjor sommer.

Denne løsningen benytter NFC-teknologien i iPhone og Apple Watch og er kun kompatibel med visse bilmodeller, men Apple jobber allerede med den neste utgaven som i likhet med LGs teknologi vil basere seg på ultra-bredbåndsteknologien.

LG markedsfører teknologien sin mot store bilprodusenter i både USA, Europa og Japan med sikte på snarlig masseproduksjon. Om dette lykkes kan de digital bilnøklene dermed bli langt mer utbredt som alternativ til den tradisjonelle løsningen.