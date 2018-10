Skal ha brukt rundt 200 millioner kroner på IT-prosjekt som kanskje må skrotes

Det nye IT-systemet som skal kreve inn eiendomsskatt i de danske kommunene, er i ferd med å bli forkastet før prosjektet er ferdigstilt. Systemet skal ha kostet et sted mellom 150 og 250 millioner kroner å utvikle. Det skriver Version2.

Det er det danske kommunale foretaket Kombit som har bestilt løsningen, mens IT-selskapet DXC har stått for utviklingen.

Overføres til staten i 2021

Innkrevingen av eiendomsskatt skal overføres fra kommune til stat i 2021, noe som fører til at det danske kommunale foretaket ikke får bruk for den nye IT-løsningen.

– Leverandøren var allerede langt ut i prosessen da vi fikk vite om endringen.

– Vi ble informert om dette på samme tidspunkt som resten av partene, og kjente derfor ikke til at dette området vil bli overført til staten, sier prosjektleder Sanne Mi Poulsen til Version2.

Må vurdere løsningen på nytt

Selv om Kombit hadde fått vite at ansvaret for skatteinnkrevingen skulle bli overført til staten på et tidligere tidspunkt, ville ikke det hatt store innvirkning på utviklingen av det nye IT-systemet, konstaterer prosjektlederen.

Det er nemlig ennå ikke utredet hvordan skatteinnkrevingen vil foregå når den danske stat tar over ansvaret.

– Lovgrunnlaget for hvordan innkrevingen vil foregå fremover er enda ikke på plass, så selv om vi kunne justert prosjektet på et tidligere tidspunkt, ville vi ikke hatt noe å jobbe ut i fra.

– Derfor holdt vi oss til planen. Nå er vi også i gang med å undersøke om systemet fortsatt kan brukes, sier prosjektlederen til den danske IT-avisen.

