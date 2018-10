Visma InSchool skal bli et nasjonalt IT-system for skoleadministrasjon ved alle landets videregående skoler, samt fagskoler, voksenopplæring m.m. I Oslo skal løsningen tas i bruk i samtlige skoler, grunnskolene inkludert. Leverandøren har også internasjonale ambisjoner for produktet. Illustrasjonsbilde av Kuben yrkesarena i Oslo.

(Foto: Audun Braastad, NTB scanpix)