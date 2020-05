Skal ha satt ny fartsrekord over fiber med bare én lyskilde

Forskere ved de tre universitetene Monash, Swinburne og RMIT i Australia har skal ha satt ny rekord i å overføre data over en 76,6 kilometer standard fiberkabel ved å bruke bare én eneste optisk brikke. Med én lyskilde har de greid å overføre data med en takt på 44,2 terabit per sekund.

Også for eksisterende fiber

Enheten de har utviklet skal kunne erstatte en rekke lasere ved å bruke en komponent forskerne kaller for en mikrokam. Mikrokammen er utviklet ved Swinburne University som en del av et bredt, internasjonalt samarbeid. Dette skal være første gang en slik mikrokam har blitt brukt i feltforsøk siden den ble oppfunnet for omtrent ti år siden.

– Det forskningen vår demonstrerer, er mulighetene til fiber som allerede ligger i bakken, takket være NBN-prosjektet, til å være ryggraden til kommunikasjonsnettverk nå og i framtiden. Vi utvikler noe som er skalerbart til å møte framtidens behov, sier den ene av forskerne, Bill Corcoran ved Monash University, i en pressemelding.

Med denne mikrokammen skal forskere i Australia ha satt ny hastighetsrekord for dataoverføring. Foto: Monash University

NBN-prosjektet han nevner, er en offentlig eid bredbåndsutbygger i Australia.

Håp om billig oppgradering

Fiberkabelen som er brukt, er en mørk fiber som er installert av Australia’s Academic Research Network mellom RMITs campus i Melbourne og Monash Universitys campus i Clayton.

Professor Arnan Mitchell ved RMIT University i Melbourne sier i pressemeldingen at det å ha oppnådd datahastigheten på 44,2 terabit per sekund viser potensialet til den eksisterende, australske infrastrukturen. Den framtidige ambisjonen er å skalere opp dagens transmittere fra hundre gigabyte per sekund til flere terabyte per sekund, uten å øke størrelsen, vekten eller kostnadene.

– På lang sikt håper vi å skape integrerte, fotonikkbrikker som kan føre til at datarater som dette kan oppnås på tvers av eksisterende optiske fiberlinjer med minimale kostnader, fortsetter Mitchell.

– I begynnelsen vil disse være attraktive for ultrahøyhastighetskommunikasjons mellom datasentre. Men vi kan forestille oss at denne teknologien blir tilstrekkelig billig og kompakt til at den vil kunne blir tatt i bruk kommersielt av offentligheten i byer over hele verden.

En vitenskapelig artikkel om forskningen ble publisert i Nature Communications i forrige uke.