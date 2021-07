Sjekk tallene: Satte ekstrem rekord i internetthastighet

Forskere i Japan har nå satt det som skal være en ny verdensrekord i internetthastighet, rapporterer magasinet Motherboard.

Et team tilknyttet National Institute of Information and Communications Technology (NICT) i Japan oppnådde en hastighet på intet mindre enn 319 terabit per sekund i et nytt eksperiment – en mildt sagt imponerende bragd.

Nesten dobling av forrige rekord

Til sammenligning lå den forrige rekorden, som digi.no rapporterte om for et års tid siden, på 178 terabit per sekund. Dermed snakker vi altså om en nær dobling siden sist.

Signalene i dette seneste eksperimentet ble sendt gjennom en eksperimentell, firekjerners optisk kabel over en avstand på litt over 3000 kilometer.

Forskerne brukte, ikke helt overraskende, en temmelig komplisert teknikk for å oppnå den ekstreme hastigheten. Detaljene rundt teknikken og resultatene kan man finne i NICTs eget, tekniske dokument.

I korte trekk benyttet forskerne seg av såkalt «wavelength division multiplexing« (WDM), eller bølgelengdemultipleksing som det kalles på norsk. Dette er en teknikk som innebærer å kombinere flere optiske signaler med forskjellige bølgelengder i en enkelt fiber for å øke overføringskapasiteten.

Tilsvarer 40 terabyte

Systemet benyttet 552 WDM-kanaler og en kombinasjon av ulike optiske signalforsterkingsteknologier. En av disse teknologiene innebærer å tilsette ioner fra sjeldne jordmetaller til basematerialet i de optiske fibrene, og tilføre disse energi med lasere. Ionene stimulerer lyspartiklene, fotonene, på en slik måte at signalet forsterkes.

319 terabit tilsvarer rett under 40 terabyte, som altså betyr at teknikken i teorien kan overføre 40 terabyte med data per sekund. Det burde holde til de fleste behov med ganske god margin.

Ennå dreier det seg imidlertid kun om en høyst eksperimentell teknologi, og vi kan se langt etter en kommersialisering av løsningen. Blant annet må det forskes mer på fiberoptiske kabler med flere kjerner, ifølge de japanske forskerne, men dette arbeidet har allerede tatt seg kraftig opp i senere år.