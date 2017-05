Skal ha tapt over 600 millioner kroner etter IT-skandale – hevder at indere ikke klarte å koble over på backupsystemene

Lørdag startet IT-problemene for British Airways. Det har ført til at selskapet i flere dager mer eller mindre måtte sette hele virksomheten på vent. Over 300 000 passasjerer er rammet av problemene.

– Vi tror årsaken til dataproblemene var et problem med strømforsyningen, og har ingen grunn til å tro at det var et hackerangrep, sa flyselskapets direktør Alex Cruz til nyhetsbyrået Press Association søndag.

Tapt over 600 millioner kroner

Selskapet satset da på nesten normal drift fra Gatwick, og at flertallet av avgangene fra Heathrow ville gå som planlagt. Det viste seg å ikke stemme. Problemene fortsatte nemlig mandag morgen.

Ifølge Reuters har det britiske flyselskapet tapt over 600 millioner kroner på IT-skandalen. På tampen av fjoråret tjenesteutsette administrerende direktør Cruz IT-løsningene til flyselskapet til India.

Ifølge kilder britiske The Sun har snakket med ble ikke reserveløsningen koblet inn da hovedsystemene gikk ned.

Skal ikke ha testet reserveløsningen

Det skal ifølge den britiske avisen skyldes at inderne som tok over driften i fjor ikke klarte å koble seg over på reserveløsningen da strømbruddet var et faktum. Kildene til avisen hevder at det skyldes fordi de ikke hadde testet løsningen etter overtakelsen av driften.

Datakrisen fikk konsekvenser verden over. Alle British Airways' flyavganger ble innstilt søndag.

Tre Oslo-fly berørt

Tre fly mellom London og Oslo ble berørt av dataproblemene.

– Alle British Airways-fly til og fra London er innstilt eller sterkt forsinket. Dette påvirker all trafikk til og fra Norge, sa pressesjef Gurli Ulverud i Avinor til NTB lørdag.

British Airways' datatrøbbel kom på et svært ubeleilig tidspunkt med langhelg og stor utfart i Storbritannia.

Søndag opplysete selskapet at kunder som var berørt av problemene, ville få plass på andre avganger eller få billettene sine refundert.