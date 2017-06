Skal hjelpe 50 kommuner med digitalisering

Ove Fredheim, leder for Telenors bedriftsmarked. (Arkivbilde) Foto: Marius Jørgenrud

Mer enn 50 kommuner har inngått et samarbeid med Telenors «Smart kommune»-konsept. Det skriver Telenor i en pressemelding.

– Forventningene i befolkningen til at kommunene skal ha smarte digitale løsninger bare vokser. Og i vår dialog med kommuner over hele Norge merker vi en økende etterspørsel etter råd om løsninger som kan lette dette viktige arbeidet, sier Ove Fredheim, leder for Telenors bedriftsmarked.

Ifølge Telenor starter de fleste kommuner jobben med digitalisering innenfor helse- og omsorg, eller ved å lage løsninger som skal gjøre kommunikasjonen med innbyggerne bedre. Smart kommune-konseptet innebærer blant annet et rammeverk og prosesser for å hjelpe kommuner med å etablere en strategi for digitaliseringsarbeidet.

– Arbeidet må drives fra ledelsen i kommunen

Fredheim skriver i pressemeldingen at behovet for å tenke nytt og tilby smarte løsninger i hjemmet øker i takt med eldrebølgen, og at det ofte er det som får kommuner til å sette igang digitaliseringsarbeidet.

– Men mulighetene med ny teknologi finnes i alle sektorer. Vår erfaring er at mange kommuner mangler en overordnet strategi. Vårt råd er entydig: Dette arbeidet må drives fra ledelsen i kommunen for å sikre gode løsninger på tvers av de forskjellige etater og fagområder, sier Fredheim.

Bærum kommune er en av kundene, der Telenor blant annet har levert elektroniske dørlåser slik at hjemmetjenesten kan åpne dører ved hjelp av en mobilapp. Du kan lese mer om dette her: Med disse enhetene skal kommunene revolusjonere helsevesenet. Men Kari (77) er svært skeptisk: – Jeg vil føle meg overvåket »