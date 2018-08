Skal lansere SSD-er med terabyte-kapasitet til forbrukervennlige priser

Selv om SSD-er (Solid State Drive) har svært utbredt i pc-er, så er prisen per gigabyte lagringsplass fortsatt høy sammenlignet med harddisker. Dette gjør at mange pc-brukere med behov for å lagre større datamengder, velger å kjøpe en harddisk – intern eller ekstern – i tillegg til SSD-en som ble levert med pc-en. Slike SSD-er rommer ofte en kvart terabyte med data i dag.

Men i går kom Samsung med en pressmelding hvor det antydes et betydelig prisfall for SSD-er med terabyte-kapasitet.

Samsung planlegger denne høsten å komme med nye 2,5 tommers SATA-SSD-er for forbrukermarkedet. Disse skal ha kapasitet på enten 1, 2 eller 4 terabyte. SSD-er med slik kapasitet finnes selvfølgelig på markedet allerede, men de koster fra noen få til mange tusen kroner.

Ti-gangen

Den billigste 4 terabyte-harddisken vi finner gjennom Prisguiden, koster 899 kroner. Dette er riktignok en ekstern harddisk. For den billigste interne harddisken med 4 terabyte lagringsplass, er prisen drøyt hundre kroner høyere.

Den billigste SSD med samme kapasitet koster til sammenligning 9989 kroner.

4-bit QLC

De nye SSD-ene til Samsung skal derimot baseres på en ny flashminnebrikke som har høyere kapasitet enn de brikkene som er i bruk i forbrukerproduktene i dag.

Det dreier seg om en V-NAND-basert (Vertical NOT-AND) brikke av typen 4-bit QLC (Quad-Level Cell), som kan lagre fire bit per minneelement. Flashminnebrikkene som brukes i de fleste av dagens SSD-er, kan i dag lagre 1 til 3 bit per minneelement. Lavere antall bit per minneelement betyr at det kreves mer plass for å lagre en gitt datamengde. Resultatet er høyere pris, fordi det typisk må brukes flere flashminnebrikker for å tilby den samme lagringskapasiteten.

Ikke bare positivt

Men det å øke antallet bit per minneelement har også en vesentlig kostnad.

Problemet med å øke datamengden per minneelement fra 3 til 4 bit, er ifølge Samsung at den elektriske ladningen som brukes til å avgjøre informasjonen fra en sensor, vil reduseres med så mye som 50 prosent.

Ifølge selskapet gjør dette det mye vanskeligere å opprettholde gode dataoverføringshastigheter, fordi det kreves mer signalprosessering og feilkorrigering i forbindelse med lesing og skriving av data.

Samsung hevder likevel at de nye 4-bit 4TB QLC SATA SSD-ene kan levere ytelser på samme nivå som i alle fall visse 3-bit SSD-er. Dette oppnås ifølge selskapet med en 3-bit SSD-kontroller og selskapets TurboWrite-teknologi.

Det sistnevnte er egentlig bare et ganske stort og raskt bufferminne, hvor data som skal skrives til flashminnet blir mellomlagret før de skrives til den ikke like raske primærlagringsregionen.

Ifølge Samsung skal den nye 4-bit QLC SSD-serien kunne levere en sekvensiell lesehastighet på 540 megabyte per sekund og en sekvensiell skrivehastighet på 520 megabyte per sekund. Dette er likevel en brøkdel av det som er mulig med mer kostbare SSD-er, blant annet disse.

«Massiv bevegelse»

For mange brukere vil det likevel være de ikke-sekvensielle (vilkårlige) lese- og skrivehastighetene som vil ha størst betydning. Samsung har foreløpig ikke oppgitt tall for dette.

Samsung har ikke sagt noe konkret om hvor billige de nye SSD-ene faktisk kommer til å være, men pressemeldingen inneholder en uttalelse som kan tyde på at det vil dreie seg om betydelig lavere priser enn for dagens SSD-er.

– Samsungs nye 4-bit SATA-SSD vil utgjøre en massiv bevegelse mot terabyte-SSD-er for forbrukere. Etter hvert som vi utvider vårt utvalg på tvers av forbruker- og bedriftsegmentene, vil 4-bit terabyte SSD-produkter raskt spre seg til hele markedet, sier Jaesoo Han, sjef for salg og markedsføring av minneprodukter hos Samsung Electronics.

Som Han antyder, planlegger Samsung å bruke de nye flashminnebrikkene også i mer bedriftsrettede produkter. Dette gjelder blant annet i SSD-er av typen M.2 NVMe.

Brikkene skal også brukes i minnekort for bruk i smartmobiler. Disse vil ha en kapasitet på 128 gigabyte.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »