Samsung lanserer nye, lynraske mini-SSD-er

Ikke så fryktelig lenge etter at Western Digital slapp en ny M.2 SSD med imponerende ytelse, kommer elektronikkgiganten Samsung nå på banen med modeller som ligger i omtrent samme ytelsesklasse – nemlig 970 PRO og 970 EVO.

De nye modellene er altså oppfølgerne til 960 PRO og 960 EVO, som i sin tid også bød på god ytelse, men opererer ifølge Samsung med opptil 30 prosent høyere skrivehastighet takket være produsentens nyeste V-NAND-teknologi og nydesignet kontroller av typen Phoenix.

Solide tall

960 EVO skilter med en sekvensiell lese- og skrivehastighet på henholdsvis 3500 MB/s og 2500 MB/s. PRO-modellen har samme lesehastighet, men skrur skrivehastigheten opp til 2700 MB/s, og dermed ligger den svært nær den overnevnte Western Digital-modellen.

Foto: Samsung

Tilfeldig lese- og skrivehastighet ligger på 500.000 og 500.000 IOPS (input/output operations per second) på PRO-modellen, og 500.000 og 480.000 på EVO-varianten. Dette er også høye tall og ideelt for multitråd-applikasjoner og dataintensive oppgaver.

Ellers opplyser Samsung at de nye SSD-ene er laget for å vare lenge. Modellene har beskyttelse mot overoppheting via av et system som automatisk overvåker og opprettholder optimale temperaturer, og ny varmespreder og nikkel-belagt kontroller skal sørge for god varmekontroll, sier Samsung.

970 EVO kommer i kapasiteter på 250 GB, 500 GB, 1 TB og 2 TB, mens PRO-utgaven kun kommer i 512 GB- og 1 TB-utgaver. PRO-modellen har begynt å dukke opp i norske nettbutikker til en pris på 3390 for 512 GB-versjonen og 7190 for 1 TB-versjonen. EVO-modellen har priser på 1290, 2790, 4990 og 8290 kroner for 250 GB-, 500 GB-, 1 TB- og 2 TB-versjonene.

