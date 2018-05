Skal løse to irriterende problemer som har plaget Notepad-brukere i flere tiår

Notepad («Notisblokk» på norsk) er standardverktøyet for å åpne og redigere rene tekstfiler i Windows. Det er et enkelt og greit verktøy for å gjøre små endringer og har fulgt med Windows siden starten i 1985.

I mange år har brukere likevel opplevd at enkelte tekstfiler har fungert svært dårlig i Notepad. Dette skyldes ofte at filene har blitt opprettet i andre operativsystemer enn Windows, eventuelt i Windows-verktøy som benytter andre EOL-tegn (End of Line) enn det som er standard i Windows.

CR, LF eller CRLF

Notepad støtter nemlig bare Windows-varianten av EOL, som inkluderer både Carriage Return (CR) & Line Feed (LF). I operativsystemer som Linux, MacOS og andre Unix-baserte systemer benyttes bare ett av disse tegnene.

Dermed vises ikke linjeskiftet skikkelig i Notepad dersom filen stammer fra et Unix-lignende system.

Nå, mer enn 32 år etter lanseringen, skal Microsoft endelig løse dette problemet. I et blogginnlegg skriver selskapet at Notepad skal få støtte for linjeskifttegnet som brukes av Linux- og Unix-systemer (LF) og vognreturtegnet som MacOS-benytter (CR).

På statuslinjen nederst i den kommende Notepad-utgaven vil det være angitt hva slags linjeskifttegn som benyttes i filen som redigeres.

Slik skal .bashrc-filen egentlig se ut, etter hvert også i Notepad. Skjermbilde: Microsoft

Det betyr at Notepad omsider kan brukes til å lese og redigere slike filer. Til nå har brukerne vært nødt til å benytte tredjepartsprogramvare til å gjøre dette i Windows.

Fortsatt vil filer som opprettes med Notepad benytte CRLF som linjeskifttegn.

Og ikke nok med det

En annen irriterende egenskap i Notepad som Microsoft nå skal ta seg av, er at det ikke er mulig å aktivere både tekstbryting og statuslinjen på en gang. Det skal være mulig i den kommende utgaven.

En testutgave av denne nye versjonen er nå tilgjengelig i den nyeste Insider-utgaven av Windows 10. Sannsynligvis blir den oppdaterte Notepad-utgaven ikke tilgjengelig for andre brukere før Microsoft kommer med høstoppdateringen av operativsystemet, altså om et halvt års tid.

