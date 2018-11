EU planlegger å ta i bruk avansert IT for å forbedre grensekontrollen ved innreise fra land som ikke deltar i Schengen-samarbeidet. Det passerer mer enn 700 millioner mennesker over disse grensene hvert år.

Mange av disse er selvfølgelig EU/EØS-borgere som stort sett kommer ganske raskt gjennom. Utfordringen er den store mengden tilreisende som ikke er statsborgere i EU/EØS. Dette krever store ressurser, noe som gjøre det vanskelig å nå målene om både god sikkerhet og at grensekontrollen skal være så lite forstyrrende som mulig for de aller fleste.

iBorderCtrl

EU har derfor finansiert et prosjekt, iBorderCtrl, som skal bidra til å forbedre arbeidsflyten ved grensekontrollen. Prosjektet ble etablert allerede i 2016 og skal snart over i en pilotfase.

Målet med det hele er å kunne gjøre en trinnvis forhåndssortering av de reisende, slik at bare de som pekes ut som innreisende med «høyere risiko» vil måtte gjennomgå en mer detaljert kontroll.

Det første av trinnene skal i utgangspunktet gjennomføres allerede før den reisende ankommer grensestasjonen. Her møtes man av en dataanimert, men brukertilpasset grensevakt som vises i et webgrensesnitt eller en mobilapp på den reisendes egen enhet.

Løgndetektor og mikrouttrykk

Den virtuelle grensevakten vil gjennomføre et kort intervju med den enkelte, som blant annet vil bli bedt om å laste opp bildekopier av reisedokumentene. Samtidig som dette foregår, vil den reisende observeres via webkameraet til enheten. Bildene fra dette vil tolkes av et slags løgndetektorsystemet som er basert på kunstig intelligens.

Systemet skal ifølge Gizmodo kunne kjenne igjen 38 ulike mikrouttrykk og analysere disse i et forsøk på å avgjøre om personen lyver under intervjuet.

Mikrouttrykk er korte og ufrivillige ansiktsuttrykk som opptrer når en person forsøker å skjule følelsene sine.

Slik skisseres de ulike fasene i iBorderCtrl-konseptet av EU. Fasene er nærmere beskrevet i denne presentasjonen Illustrasjon: iBorderCtrl.eu

Det skal ikke være slik at dette systemet alene vil nekte noen adgang. Personer som blir flagget vil derimot måtte bli kontrollert mer grundig av menneskelige grensevakter enn de som anses som «lav risiko».

I tre land

I første omgang skal iBorderCtrl testes i en begrenset periode i tre land, Hellas, Latvia og Ungarn, som alle har grenseoverganger mot land som ikke er deltakere i Schengen-samarbeidet.

Selve løgndetektorprogramvaren er utviklet ved Manchester Metropolitan University. Det gjøres en gjennomgang av denne i videoen nedenfor.

Det er ikke vanskelig å se for seg potensielle problemer med et slikt system. Dette inkluderer personvern og potensielle fordommer innebygd i systemene. For det er ikke slik at løgndetektorsystemet aldri tar feil. Ifølge ComputerSweden har flere menneskerettsgrupper reagert negativt på denne utviklingen.

En annen faktor er sikkerhet til systemet, som til dels skal fungere på brukerens egen enhet. Muligheten for at svakheter kan utnyttes og manipuleres er selvfølgelig mye større på en enhet som er brukerens egen enn på systemer som kun autorisert personell har tilgang til.

Pilottestingen skal i første omgang foregå i lab-omgivelser for å gjøre grensevakter i deltakerlandene kjent med systemet. Deretter vil systemet bli testet under realistiske forhold langs grensene.

