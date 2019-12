Skal tilby oppdaterte grafikkdrivere til Android via Google Play

Qualcomm kom i forrige uke med en rekke nyheter knyttet til selskapet systembrikker for alt fra smartmobiler til biler i forbindelse med selskapet Snapdragon Tech Summit. Mye handlet selvfølgelig om 5G-støtte og mulighetene dette skal gi. Andre var mer overraskende.

I hovedtalen under dag to av konferansen, fortalte sjefsingeniør Todd LeMoine at selskapet planlegger å gjøre det mulig for brukere av framtidig Android-enheter som er basert på nye Snapdragon-brikker å laste ned driveroppdateringer til grafikkprosessoren (GPU) i disse enhetene.

Vanlig på PC-er

GPU-leverandører som AMD og Nvidia kommer stadig vekk med nye drivere til selskapenes respektive grafikkprosessorer for PC-er. Slik har det vært i mange år. Ofte inkluderer oppdateringene optimaliseringer som gjør at enkelte spill eller applikasjoner fungerer bedre.

Andre ganger bringer oppdateringene støtte for ny funksjonalitet eller feilfikser. Brukerne kan laste ned oppdateringene så snart de blir tilgjengelig.

– Dette har rett og slett ikke vært mulig på Android i dag, fram til nå, sa LeMoine.

I den grad oppdaterte GPU-drivere blir gjort tilgjengelig for Android-enheter, gjøres dette vanligvis gjennom versjonsoppdateringer av operativsystemet. Dersom enheten i det hele tatt mottar slike, skjer det med rundt et års mellomrom. GPU-driveroppdateringer kan ventes en del oftere.

Fortsetter moduliseringen

Android-enheter som leveres med Android 10 eller nyere fabrikkinstallert, inkluderer en teknologi kalt Project Mainline, som gjør det mulig for Google å oppdatere visse moduler i operativsystemet via Google Play. Dette kan gjøres straks Google gir ut oppdateringene.

Driveroppdateringene fra Qualcomm skal tilbys på omtrent samme måte, via Google Play. Men til Android Police sier et representant for selskapet at driveroppdateringene først må bli testet av leverandøren av den aktuelle enheten før de gjøres tilgjengelige. Dermed vil enhetsleverandøren kontrollere hvor hyppig driveroppdateringene vil bli gjort tilgjengelige på enheten.

Kun framtidige enheter

Qualcomm-representanten skal også ha gjort det klart at denne muligheten bare blir tilgjengelig med nye systembrikker. Dette skal dog inkludere Snapdragon 865, Snapdragon 765/G og alle framtidige Snapdragon-brikker.

Det betyr at ingen enheter som er på markedet i dag, vil få en slik oppdateringsmulighet, men det vil trolig bli tilgjengelig for en del modeller som skal lanseres i 2020.

Selv om Qualcomms systembrikker er mye brukt i blant annet smartmobiler, finnes det også en rekke andre leverandører. Om disse kommer til å tilby en lignende mulighet, er foreløpig ukjent.