Skaper trygge rammer rundt personsensitive data

I hjertet av UiOs serverpark: Underdirektør for IT i forskning, ph.d. Gard Thommassen (t.h.) leder prosjektet TSD – Tjenester for Sensitive Data – som sammen med leder for webutvikling Dagfinn Bergsager lot seg forevige passende nok blant et enormt antall servere. Det er ikke her den sikre TSD-plattformen ligger. Der slapp vi ikke inn.

(Foto: Odd R. Valmot)