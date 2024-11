– Utvalget håper at rapporten vår kan bidra til en opplyst og nyansert debatt om barn og unges skjermbruk. Skjermbruk er en integrert del av livene deres, og det er mye forskjellig som inngår i «skjermbruk», sier utvalgsleder Robert Steen.

Det regjeringsoppnevnte skjermbrukutvalget har undersøkt barn og unges skjermbruk i barnehagen, skolen og på fritiden.

Mandag overleverte de sin endelige rapport til kunnskapsministeren. Noen av hovedfunnene er at:

* Å bruke skjermer kan gjøre det vanskeligere å sovne og gi dårligere søvn.

* Egenskaper ved sosiale medier kan føre til dårligere psykisk helse.

* Skjermbruk kan utfordre barn og unges konsentrasjon og læring.

– Et av utvalgets funn er at det ikke finnes belegg for at skjermbruk kan være positivt for utviklingen til de yngste barna. De anbefaler derfor å sterkt begrense skjermbruk for barn under to år, også i barnehagen, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Vil kutte skjerm i spisepausen

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier at hun merker seg at utvalget støtter mange av tiltakene regjeringen allerede har satt i gang.

– Som at det må være god balanse mellom bruk av skjerm, bøker og fysisk aktivitet i skolen. Og at bruk av skjerm påvirker søvn og konsentrasjonsevnen til elever negativt, som igjen påvirker læringen, sier hun. Utvalget anbefaler også å kutte skjermbruk i skolens matpauser. Det mener kunnskapsministeren er et godt og enkelt grep.

– I spisepausen mener jeg elevene bør kunne spise, prate sammen og nyte maten. Her har skjermen ingen pedagogisk funksjon, sier hun.

Anbefaler ikke some-aldersgrense

Utvalget mener for øvrig at det ikke er nødvendig med en nasjonal aldersgrense for bruk av sosiale medier, noe regjeringen for tiden jobber med.

– Plattformene bør sette aldersgrenser for sine tjenester, ut fra en vurdering av innholdet og funksjoner i tjenesten. Myndighetene bør føre effektivt tilsyn, med mulighet for sanksjoner, med at tjenestene overholder aldersgrensene og tilbyr alderstilpassede tjenester, skriver utvalget i rapporten.

Utvalget understreker at barn og unge opplever mange gleder og positive sider ved sosiale medier og digitale spill.

– Sosiale medier kan være en kilde til underholdning, informasjon og inspirasjon, og en måte å holde kontakt med familie, venner og kjente. Dataspill er også blitt en viktig sosial arena, skriver de.

Samtidig påpeker de at de digitale plattformene har flere negative sider.

– Det er lett å bli distrahert av skjerm og vanskelig å ikke bruke mer tid enn man ønsker på skjerm, særlig når hjernen ikke er ferdig utviklet, heter det i rapporten.