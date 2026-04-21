Skjermen bort fra småskolen – kan bli utvidet til å gjelde eldre elever også

Fra skolestart i høst veiledes skolene til å være særskilt varsomme med bruk av skjerm for første- til fjerdeklassinger.

– Det skal være gode pedagogiske grunner til å bruke digitale læringsverktøy. Fra de er fem–seks år til de er ni år, sier Nessa Nordtun til Bergens Tidende.

Hun åpner også for at begrensninger bør gjelde de øverste trinnene på barneskolen samt ungdomsskolen.

Det betyr ikke at elevene ikke skal ha kunnskap om teknologi, presiserer kunnskapsministeren. Hun mener de gamle datarommene – utstyrt med topp teknologisk utstyr – kan tas i bruk igjen.

– Vi skal ha elever som er steingode på teknologi. Men det er ikke norske elever i dag – selv om man rullet ut én til én-dekning over hele landet, sier hun.

Ifølge Nessa Nordtun hadde 13 prosent av norske tiåringer sin egen digitale enhet på skolen i 2013. Fem år etter var tallet økt til 87 prosent. I samme periode falt læringsresultatene i den norske skolen.