Kvinne anklaget Google og Meta for å gjøre henne avhengig – får 60 millioner

Kvinnen i 20-årene har gått til sak mot de to IT-gigantene og anklager dem for å gjøre henne avhengig av sosiale medier i ung alder. Hun sier det forverret depresjonen og selvmordstankene hennes.

Nå har en jury i Los Angeles kommet fram til at Meta og Youtube-eier Google er ansvarlig for å ha skadet kvinnen gjennom den avhengighetsskapende utformingen av deres sosiale medieplattformer.

Kvinnen er tilkjent 3 millioner dollar, i underkant av 30 millioner kroner, i erstatning fra de to selskapene.

Anker

Teknologistrateg Eirin Larsen i Telenor sier til NRK at hun tror dommen kan være et gjennombrudd.

Hun peker på at rettsavgjørelsen tar tak i at plattformene er bygd opp på en skadelig måte.

Larsen tror saken kan markere en ny epoke.

– Hvis dette fører fram, kan det bety at det blir en helt ny tidsregning. Et tidsskille for hva sosiale medier-selskaper eller teknologiselskaper har lov til å drive på med, sier hun.

Juryen har også kommet fram til at de to selskapene skal betale kvinnen ytterligere 3 millioner dollar i straffeerstatning.

Meta er ifølge juryen ansvarlig for 70 prosent av skadene, mens Google er ansvarlig for de resterende 30 prosentene.

Både Meta og Youtube har anket avgjørelsen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Metas kommunikasjonssjef Andy Stone varsler også at selskapet vil fortsette å forsvare seg med all sin makt i fremtidige saker, ettersom de mener hver sak er ulik. Et tusentalls lignende søksmål er anlagt mot ulike sosiale medieplattformer.

Les også: Opplyser ikke om sosiale medier-risiko: Meta dømt til å betale 3,6 milliarder

Googles talsperson Jose Castañeda juryen misforstår Youtube, som han mener er en videoplattform og ikke et sosialt medie.

Tiktok og Snapchat har på sin side inngått forlik med kvinnen før saken gikk for retten.

Påvirker tusener av saker

Rettssaken, der Metas toppsjef Mark Zuckerberg har vært kalt inn som vitne, skulle avgjøre om Googles Youtube og Metas Instagram har et medansvar for de psykiske problemene til kvinnen, som har vært en flittig bruk av sosiale medier siden barndommen.

Søksmålet fungerer som en test for flere større saker som er anlagt mot Meta, Google, Snapchat og Tiktok. Familier, skoledistrikter og delstater i USA har levert inn tusenvis av søksmål der de anklager selskapene for å bidra til psykisk uhelse blant unge.

Den saksøkende kvinnens advokat sier saken er historisk fordi den var først ut.

– Dagens dom er en folkeavstemning, fra en jury til hele industrien, som forteller at ansvarlighet har ankommet, sier advokaten.