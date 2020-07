Skoler får 20 millioner kroner til programmeringsutstyr

Pengene deles ut til skoleeiere, og er blitt fordelt på 46 kommuner, 6 fylkeskommuner og 6 friskoler. Pengene skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmeringskompetansen sin i klasserommet.

Tydelig plass til programmering

«Skoleeier kan søke midler til alle typer utstyr, slik som digitale enheter for programmering, roboter og tilleggsutstyr for å arbeide med programmering i skolefag. Eksempler på tilleggsutstyr kan være mikrokontrollere, sensorer, elektronikk og utstyr for digital fabrikasjon», står det i søknadskravene.

Det spesifiseres også at tilskuddet ikke kan gå til generelt IKT-utstyr, som digitale tavler, videokonferansesystem, nettbrett eller datamaskiner. Tilskuddet kan heller ikke brukes til andre formål enn innkjøp av utstyr.

For å kvalifisere til støtten må skoleeierne enten ha gjennomført kompetanseheving i programmering for lærere, eller ha konkrete planer om det. Kompetansehevingen må bestå av videre- eller etterutdanning i minimum 40 timer som gir studiepoeng.

– Programmering har fått en tydelig plass i de nye læreplanene som tas i bruk høsten. Mange skoleeiere har derfor tatt initiativ til å heve programmeringskompetansen til lærerne. Dette tilskuddet bidrar til at de får det utstyret de trenger for å drive undervisning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Gledelig at mange søker

Den teknologiske skolesekken er en femårig satsning, som skal gi elever kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering, og dessuten tilgang til gode digitale læremidler.

Skolesekken har fått bevilget til sammen 450 millioner fra regjeringen. Av disse er det satt av 15 millioner kroner i året til programmeringsutstyr. I tillegg supplerer Utdanningsdirektoratet med 5 millioner av egne midler.

– Det er gledelig at så mange søker, og at så mange skoleeiere er i gang med kompetanseheving innen programmering. Vi ser også at mange som ikke har vært kvalifisert tidligere, har søkt på nytt - og at mange av disse nå får støtte, sier Hege Nilssen, direktør for Utdanningsdirektoratet.