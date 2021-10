Skotske skoler bruker ansiktsgjenkjenning i kantina

Ni skoler i North Ayrshire i Skottland har begynt å skanne elevenes ansikter som bekreftelse for betalinger for skolemat. Det kan gå utover barns rett til personvern, påpeker personvernaktivister.

Ifølge skolene er det en mer hygienisk og raskere prosess, da du for eksempel unngår å bruke fingeravtrykkskannere og kortbetalinger. Hver transaksjon kortes ned til omtrent fem sekunder pr. elev.

De fleste har sagt ja

I henhold til en orientering som sendes ut til foreldre, lagrer skolene barns biometriske data i kryptert form til eleven forlater skolen. Det er opp til foreldrene om de vil la skolen bruke teknologien – alternativt kan barna bruke en PIN-kode for å bekrefte betalingene.

Ifølge The Financial Times har 97 prosent av foreldrene og barna allerede sagt ja til at skolene kan skanne elevenes informasjon og lagre data.

– Unødvendig

Ifølge Silkie Carlo, som er medlem av den britiske personvernorganisasjonen Big Brother Watch, er det nye initiativet helt unødvendig.

– Det normaliserer biometriske identitetskontroller for noe som er helt vanlig. Man trenger ikke bruke flyplassaktig [teknologi] når barn skal spise lunsj, sier hun til Financial Times.

Ytterligere 65 skoler planlegger å bruke teknologien.

