Skrev program for eget selskap, nå skanner de over halve internettet

Domenekriminalitet, eller DNS-misbruk, har foregått i mange år. Nå gjør en norsk startup det enda lettere for domeneregistrarene å oppdage og ta ned domener som misbrukes. ICANN, som har ansvaret for domenesystemet på nett, kom med en rapport i mars der de viser at det er en tydelig trend at DNS-misbruk er blir mindre og mindre. Likevel har en norsk startup som skanner toppdomener etter misbruk, en enorm vekst.