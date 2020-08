Skrivefeil skapte en gigantisk skyskraper i nye Flight Simulator

Den nye utgaven av Microsofts flysimulator, Flight Simulator 2020, hylles over alt for fantastiske opplevelser. Men den har også fått oppmerksomhet for enkelte pussige feil i bildematerialet. Det gjelder ikke minst en 212 etasjer høy skyskraper som plutselig har dukket opp i Melbourne, Australia. Det har ført til at noen til og med har forsøkt (og lykkes med) å lande på toppen av bygningen.

Årsaken til feilen, som må sies å være relativt stor, er nå blitt lokalisert. Flight Simulator 2020 bruker kartdata fra blant annet OpenStreetMap, som i stor grad benytter brukerskapte data, og i disse dataene har høyden på bygningen inntil nylig vært oppgitt som 212 etasjer.

210 etasjer for mye

Ifølge The Verge er det en student, Nathan Wright, som er synderen. Da han på et tidspunkt i fjor skulle gjøre en endring i dataene, kom han i skade for å skrive 212 istedenfor 2, som er der det antallet etasjer bygningen nå er oppgitt til å ha.

Dette er langt fra den eneste feilen i den nye flysimulatoren fra Microsoft. The Verge har samlet en hel del i denne artikkelen. I langt fra alle tilfellene kan det skyldes på feil i dataene fra OpenStreetMap. Samtidig har enkelte brukere opplevd feil som ikke har latt seg gjenskape av andre. Da skyldes det nok heller data som ikke har blitt lastet skikkelig ned hos brukeren.