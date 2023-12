Skryter av norsk teknologibruk: – Denne kunnskapen kan vi eksportere

– Jeg tror det er ukjent for folk flest at Norge har verdensledende miljøer innenfor microchips eller såkalte halvledere. Det er et eksempel på at vi kan klare oss godt på områder der vi ikke har naturgitte fortrinn som olje og gass. Men vi må bli enda bedre på annen teknologieksport, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.