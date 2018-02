Skype-feilen «som ikke kunne rettes», har blitt rettet for lengst

Microsoft-eide Skype har allerede fjernet den sårbarheten i Skype-klienten som blant annet digi.no omtalte tidligere denne uken. Basert på en tilbakemelding fra Microsoft tolket sikkerhetsgranskeren Stefan Kanthak at sårbarheten ikke ville bli rettet før i en framtidig, større oppdatering av Skype-klienten.

Nå viser det seg at denne litt større Skype-oppdateringen for lengst har blitt utgitt, faktisk allerede i oktober i fjor. Dette skriver The Register, som viser til en forummelding fra Ellen Kilbourne i Microsoft.

Bør uansett oppdatere

Sårbarheten finnes i Skype for Windows versjon 7.40 og lavere. Men den er fjernet i Skype for Windows 8. Sårbarheten berører ikke Microsoft Store-utgaven av Skype eller Skype for Business.

Brukere av Skype for Windows bør likevel sjekke at det er versjon 8.0 eller nyere av klienten de bruker. Det hender tilsynelatende ofte at klienten ikke varsler brukerne om at det har kommet en oppdatering.

Ikke så enkelt

Skype-klienten som tilbys via Microsoft Store blir automatisk oppdatert. Men funksjonalitetsmessig er den betydelig enklere enn den ordinære Skype-klienten for Windows. Går man inn på nedlastingssiden til Skype med en Windows 10-basert pc, er det kun Microsoft Store-utgaven som tilbys, så det er tydelig at det er den Microsoft ønsker at kundene skal bruke.

Dialogboks som vises når man forsøker å installere Skype for Windows versjon 8.1x i Windows 10. Skjermbilde: digi.no

Selv om man greier å finne fram til det som etter alt å dømme er adressen for nedlasting av den nyeste utgaven av Skype for Windows (Desktop), så får i alle fall ikke vi installert den i Windows 10. I stedet blir vi møtt av dialogboksen som vises til høyre. Klikke vi på «OK», åpnes Skype-oppføringen i Microsoft Store, mens installasjonsprogrammet avsluttes.

