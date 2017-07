Slakter ny versjon av Skype: – Dette er den verste oppdateringen jeg noen gang har sett

Microsoft har relansert Skype med et brukergrensesnitt som minner mye om Snapchat. IT-giganten begynte å rulle ut den nye oppdateringen til iOS- og Android-enheter i juli. Men brukerne er ikke fornøyde.

Flere amerikanske medier melder om brukere som er i harnisk etter at den nye oppdateringen traff markedet.

Den nye versjonen er foreløpig ikke rullet ut for PC eller Mac.

– Verste jeg har sett

«Dette er den verste oppdateringen jeg noen gang har sett. Det er en rar blanding av å sende SMS og bilder via Snapchat. Skype må ikke bli det nye Snapchat», tordner en bruker på Microsofts egne sider for tilbakemeldinger.

Daglig leder Leif Østlid i Elotek Handel er heller ikke fornøyd med den nyeste oppdateringen.

Han hadde store problemer med å koble opp Skype via blåtann da den nye oppdateringen rullet ut.

Kuttet mye funksjonalitet

Østlid sier at han har vært avhengig av å bruke Skype som samhandlingsverktøy når han handler med internasjonale selskaper.

Nye Skype betegner han som «for enkel».

– Den nye oppdateringen har kuttet ut mye funksjonalitet. Telefonkontaktene og alt man gjør er flyttet på. Her har Skype gått i Nokia-sporet – noe som definitiv ikke er gode nyheter, konstaterer Østlid til digi.no.

Han mener Skype tidligere har vært enkelt å jobbe med fordi man har hatt gode samhandlingsmuligheter. Det har vært enkelt å overføre filer frem og tilbake til kunder.

Dårlig på mobil

Selv om Skype igjennom årens løp har falt mer og mer bakpå for konkurrenter som WhatsApp og Facebook Messenger, prøver Microsoft hardt å holde produktet relevant i markedet.

– Siden Skype primært har vært myntet på PC-markedet, har de ikke hatt en versjon som har funket bra på mobilplattformene, skriver Lauren Giret for OnMSFT.

Den amerikanske skribenten mener at til tross for forspranget Skype har hatt på de andre konkurrentene, har selskapet aldri klart å utvikle en app som fungerer godt på mobil.

Sosialt nettverk

Nå har Microsoft jobbet hardt for å endre på det.

Nye Skype er optimalisert for mobilbruk, men bedriftsbrukere flest har ikke behov for historie-funksjonalitet som vi finner i blant annet Facebook, Instagram og Snapchat.

«Det er ingen brukere som har bedt om at Skype skal fungere som et sosialt nettverk.», skriver Giret for OnMSFT.

Hun får støtte av Østlid:

– Etter at den nye oppdateringen rullet ut har Skype blitt mye tyngre å jobbe med. Brukerne har færre valg, og mye funksjonalitet man før kunne styre selv, blir nå styrt automatisk i bakgrunnen. Jeg føler at Skype har blitt mindre sikkert enn tidligere, og den nye sosiale-nettverksfunksjonen har jeg ikke behov for, sier han til digi.no.