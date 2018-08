Skype har fått støtte for ende-til-ende-kryptering

De nyeste Skype-klientene til Microsoft, som rulles ut i disse dager, har fått støtte for samtaler beskyttet med ende-til-ende-kryptering. Microsoft kunngjorde allerede i januar i år at slik funksjonalitet var under utvikling. Siden da har Skype-insidere kunne teste funksjonen som i Skype heter Private Conversations.

Leste du denne? Disse meldingstjenestene gir best personvern (Digi ekstra)

Signal

Microsoft har valgt å bruke en allerede etablert løsning, nemlig Signal-protokollen til Open Whisper Systems. Den samme protokollen benyttes også til samtaler med ende-til-ende-kryptering i Google Allo, WhatsApp og Facebook Messenger.

Via de private samtalene kan brukerne både snakke med hverandre og sende meldinger, inkludert innhold som bilder, lyd og video, uten at dette kan avlyttes eller manipuleres på veien.

Ifølge Microsoft vil ikke de private samtalene bli vist i den vanlige samtalelisten eller i de vanlige varslene om nye meldinger. Dette for å holde informasjonen som deles mer privat.

Det er bare mulig for en bruker å delta i en slik privat samtale fra én enhet om gangen. Bytter man til en annen enhet, vil man ikke kunne se meldingene som tidligere har blitt sendt.

Les også: Utsetter å droppe støtten for den klassiske Skype-klienten