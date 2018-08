Utsetter å droppe støtten for den klassiske Skype-klienten

Microsoft har bestemt seg for å vente med å avvikle støtten for den tradisjonelle Skype-klienten, Skype 7, også kalt Skype Classic. Dette skriver ZDNet og viser til et innlegg i Microsofts Skype-forum.

Det var den 16. juli i år at Microsoft kunngjorde at Skype 7-støtten skulle avvikles den 1. september, samtidig som at selskapet lanserte Skype 8.

Opp- eller nedgradering?

Problemet er at mange oppfatter det som en nedgradering å oppgradere til Skype 8. For selv om den nye utgaven har en del funksjonalitet som versjon 7 mangler, så gjelder også det motsatte. I tillegg er det mange som misliker brukeropplevelsen i Skype 8, som er ganske annerledes enn i versjon 7.

Reaksjonene på kunngjøringen i juli lot ikke vente på seg. Da Microsoft mandag fortalte at avviklingen av støtten for Skype 7 er utsatt inntil videre, hadde det kommet mer enn 400 innlegg i tråden.

Lover forbedringer

Microsoft lover dessuten å lytte til tilbakemeldingene fra brukerne. Det loves også at selskapet faktisk jobber med å bringe all den funksjonaliteten bruker nå ber om, til Skype 8.

En komplett oversikt over alle Skype-utgavene til ulike plattformer, finnes på denne siden. For eksempel kan brukerne av Windows 10 kan også benytte den enklere Microsoft Store-utgaven (versjon 12).

Mislikte også mobilutgavene: – Dette er den verste oppdateringen jeg noen gang har sett