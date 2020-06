Skype-klientene til Windows smeltes sammen, men fortsetter å være to

Microsoft tilbyr i dag to vanlige Skype-klienter til Windows, i tillegg til Skype for Business. Det er for lengst kjent at den sistnevnte skal på slaktebenken og erstattes av Microsoft Teams, men det skjer først om et års tid.

Derimot har Microsoft allerede nå gjort en stor endring som berører de to vanlige Skype-klientene, det vil si Skype for Windows 10 og Skype for Desktop. Den førstnevnte installeres via Microsoft Store, mens den sistnevnte er en tradisjonell Windows-applikasjon som lastes ned fra nettstedet til Skype.

Selv om disse to har hatt mye funksjonalitet til felles, har de vært basert på separate kodebaser og teknologier. De har også hatt helt forskjellige versjonsnumre.

Felles kodebase og funksjonalitet

Dette tar nå slutt. I løpet av måneden skal de to versjonene smelte sammen. Fortsatt tilbys både Skype for Windows 10 og Skype for Desktop, men i praksis er det nå samme programvare.

Det er Skype for Desktop som er utgangspunktet, noe som i praksis betyr at Skype for Windows 10 har fått en god del mer funksjonalitet, men har også mistet noe. En oversikt finnes på denne siden.

Det vil ikke lenger være noen vesentlig forskjell i den daglige bruken av Skype for Windows 10 og Skype for Desktop. Den mest synlige forskjellen finnes på siden for versjonsnummer, som vist nedenfor.

Versjonsnumrene til Skype for Windows 10 (til venstre) og Skype for Desktop. Skjermbilde: Digi.no

Når det kommer nye oppdateringer, vil det likevel være en viss forskjell. For mens oppdateringene til Skype for Windows 10 blir automatisk levert gjennom Microsoft Store, har Skype for Desktop sin egen, innebygde oppdateringsfunksjon som ikke er like selvgående.