Slack klar med Microsoft Teams-integrasjon

Knapt en uke etter at Slack-sjef Steward Butterfield for første gang fortalte offentlig at Slack etter hvert skal få støtte for samtaler med brukere av Microsoft Teams, så er løsningen klar. Riktignok dreier det seg om en betautgave, men kan uansett brukes.

Det dreier seg om en app som kan installeres ved å trykke på en knapp på denne siden.

For å kunne bruke den, må også Slack-brukerne ha en Office 365-/Microsoft 365-konto som knyttes til Slack. Dessuten må brukerne sette Microsoft Teams Calls som standard samtaletilbyder for teamet.

Ikke fullt integrert

Ifølge Engadget kan denne funksjonen brukes til å starte samtaler med Teams-brukere ved å skrive /teams-call i en Slack-kanal. Det skal også være mulig å se hvem som allerede deltar i et møte før man selv går inn via påminnelser i Slack fra Outlook eller Google Calendar.

Selve samtalen eller møtet vil, i alle fall foreløpig, fortsatt foregå i Teams-programvaren.

Slack har fra før lignende støtte for Cisco Webex, Zoom, Jitsi og flere andre videomøtetjenester.