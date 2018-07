Slack-konkurrent selges til Slack

Atlassian, som nok er mest kjent for feilhåndteringsverktøyet Jira og prosjektstyringsverktøyet Trello, kunngjorde i går at selskapet har solgt selskapets Hipchat Cloud- og Stride-produkter til Slack Technologies.

Hipchat er et chat-basert samarbeidsverktøy som ble lansert før Slack-tjenesten kom på banen, men som likevel aldri greide å tiltrekke seg brukere på samme måte som Slack.

Stride ble i fjor høst lansert som en erstatter til Hipchat.

Legges ned

Nå skal begge tjenester legges ned og kundene flyttes til Slack. Dette gjelder også produktene Hipchat Server og Hipchat Data Center.

Ifølge Bloomberg er det ikke kjent hvor mye Slack Technologies skal betale for å bli kvitt de konkurrerende produktene, men beløpet skal betales over en periode på tre år.

Til Bloomberg sier IDC-analytikeren Wayne Kurtzman at Atlassian ikke har hatt like stor suksess med Hipchat og Stride som flere av selskapets øvrige produkter.

Blir partner og medeier

Avtalen innebærer også et strategisk samarbeid mellom Atlassian og Slack Technologies. Ifølge Reuters har Atlassian dessuten gjort en mindre investering i Slack Technologies.

Atlassian skal begynne å bruke Slack internt og samarbeide med Slack Technologies om tettere integrasjon mellom de to selskapenes gjenværende produkter, inkludert Jira Cloud, Bitbucket Cloud og Trello. Atlassian skal dessuten begynne å markedsføre og selge Slack til egne kunder.

Selskapene har også tidligere samarbeidet om programvareprosjekter og har generelt hatt et godt forhold til hverandre.

Migrering

I tiden framover skal Atlassian jobbe med å gjøre det enklere for brukerne av Hipchat og Stride å flytte over til Slack. Mer informasjon om migreringsmulighetene finnes på denne siden.

Ifølge Bloomberg vil Atlassian først stenge nettskyutgavene av Hipchat og Stride i februar 2019. Kunder som har installert utgaver av programvaren på egne servere, vil tilbys support fram til slutten av den enkeltes lisensperiode.

Avtalen mellom Atlassian og Slack skal ha blitt forhandlet fram i løpet av de to siste månedene. Dette har skjedd samtidig som at konkurransen i dette markedet har hardnet til, ikke minst ved at Microsoft nylig lanserte en gratisutgave av selskapets Teams-tjeneste som på flere områder overgår gratisutgaven av Slack.

