Slack stiger kraftig etter oppkjøpsrykte

Aksjekursen til Slack Technologies er opp nærmere 40 prosent, etter at Wall Street Journal melder at Salesforce er kommet langt i forhandlinger om å kjøpe selskapet.

Ved enighet kan en kunngjøring ventes i løpet av dager, kanskje før Salesforce legger fram sitt kvartalsregnskap tirsdag neste uke, skriver avisen. Det vil i så fall bli et av tidenes største oppkjøp av et programvareselskap.

Den økte interessen gir Slack en markedsverdi på mer enn 200 milliarder norske kroner i timene før New York-børsen åpner for handel torsdag morgen, mens Salesforce-aksjen er ned drøyt 5 prosent på nyheten.

Samhandlings- og kommunikasjonstjenesten Slack har opplevd sterk vekst under koronakrisen, i takt med at svært mange jobber fra hjemmekontor. Den største og mest opplagte konkurrenten er Microsoft Teams.

Salesforce ser på et mulig oppkjøp av Slack som en logisk utvidelse av sin portefølje av skybasert programvare for bedrifter, sier anonyme kilder til Reuters, som uavhengig av Wall Street Journal også skriver om saken.

Salesforce, med toppsjef og mangemilliardær Marc Benioff ved roret, har siden etableringen i 1999 vokst til å bli verdens største CRM-tilbyder, og selve pioneren på leveranse av programvare for kundehåndtering i nettskyen.

CRM-giganten har tjent meget godt på sjokkdigitaliseringen i verden etter at koronapandemien traff med full styrke. Siden mars 2020 er selskapets markedsverdi mer enn doblet til 224 milliarder dollar.

Økt konkurranse med Microsoft

Et oppkjøp av Slack vil trolig intensivere konkurransen med Microsoft, som foruten Teams også er en betydelig rival innen CRM-produkter med sitt produkt, Dynamics. Tilbake i 2015 ble det meldt at Microsoft gjorde et mislykket forsøk på å kjøpe Salesforce, som angivelig skal ha kostet for mye.

– Hvis meldingene stemmer, så er dette et smart trekk av Benioff. Og særlig dersom han betaler i form av aksjer. Dette vil hjelpe både Slack og Salesforce å konkurrere enda mer aggressivt med Microsoft, sier Bloomberg-analytiker Anurag Rana til Los Angeles Times.