Slik ble Windows sikret mot kosmisk stråling: – Dette er ikke tull

Raymond Chen nyter noe av en legendestatus i Microsoft. Helt siden 1992 har ingeniøren vært en del av kjerneteamet bak Windows.

Med sin erfaring gjennom flere tiår deler han kunnskap, utviklingshistorie og anekdoter på Microsofts-bloggen The Old New Thing, som også har dannet grunnlag for en bokutgivelse.

Veteranen gir blant annet svar på hvorfor du må trykke på startknappen i Windows når du vil skru av datamaskinen, og veldig mye annet.

Fiks mot kosmisk manipulering: – Jeg tuller ikke

Sist uke delte Chen en underfundighet fra kildekoden til Windows-kjernen, som selv han synes er temmelig oppsiktsvekkende.

En gang for mange år siden (tidspunktet er ikke nærmere angitt) ble følgende kodesnutt lagt inn i en del av Windows kernel som har i oppgave å vekke systemet fra dvalemodus. Utvikleren sørget for å understreke at dette er alvorlig ment:

; ; Invalidate the processor cache so that any stray gamma ; rays (I'm serious) that may have flipped cache bits ; while in S1 will be ignored. ; ; Honestly. The processor manufacturer asked for this. ; I'm serious. ; invd

Koden er ment for tilfeller der gammastråling korrumperer prosessorens cache. Ifølge kommentaren var det en prosessorprodusent som ba om å få dette inkludert. Antakelig er det Intel det siktes til.

– Instruksjonen ble kommentert vekk mindre enn tre uker senere. Men kommentarblokka er blitt værende i kildekoden, skriver Chen.

Her kan du lese litt om den aktuelle x86-baserte instruksjonen.

Videre forklarer han at denne typen merkelige forespørsler slett ikke var uvanlig før, spesielt for eldre prosessorer. Problemet skal senere ha blitt håndtert i mikrokode eller på brikkenivå.

– Jeg antar at kommentarblokka ble værende i tilfelle vi senere bestemte oss for å ta opp igjen håndtering av gammastråling som korrumperer prosessor-cachen, fortsetter han.

Kjent problem

Bit-flipping er et fenomen som kan blant annet kan oppstå ved kosmisk stråling eller gammastråler.

Når høyenergiske partikler kolliderer med datakomponenter kan det skje at binære tallverdier blir endret fra null til én eller motsatt. Da kan maskinen plutselig gjøre noe annet enn det den er programmert for.

Sjansen for dette er langt større i verdensrommet enn på landjorda. Forskere påviste allerede i 1970 at kosmisk stråling kunne slå ut elektronikk i romfartøy.

IBM forsket på 1990-tallet på effektene av bakgrunnsstråling. Forskningen indikerte at kosmisk stråling typisk kan forårsake én feilsituasjon per 256 megabyte med RAM per måned. En solstorm antas å kunne utløse større problemer.

I takt med at minnebrikker er blitt krympet til svært tettpakkede moduler har også det også dukket opp mulighet for å bevisst manipulere bitverdier i fysiske minnebrikker. Teknikken med hyppig og gjentatt lesing av data er kjent som et såkalt «rowhammer»-angrep.