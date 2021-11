Slik blir AMDs Zen 4-baserte serverprosessorer

Under et arrangement mandag denne uken fokuserte AMD på status og planer for selskapets serverprosessorer, Epyc. En stadig økende andel av slike datamaskiner kjøres i hyperskalerte nettskydatasentre, og AMDs toppsjef Lisa Su fortalte at Epyc-prosessorene brukes av alle de største nettskyeierne – hvorav de fleste nok også bruker prosessorer fra andre leverandører.

Su fortalte også at Meta, altså tidligere Facebook, har begynt å bruke AMDs Epyc-baserte servere i selskapets datasentre.

AMD har tatt markedsandeler fra Intel de siste årene, også i markedet for serverprosessorer. Dette skyldes delvis at Intel har hatt teknologiproblemer flere år. Nå som Intel virker på god vei ut av vanskelighetene, må nok AMD jobbe enda hardere for vinne nye andeler.

3D-cache også i Epyc

Det er i alle fall ikke mangel på teknologiske ambisjoner hos AMD. I første kvartal av 2022 kommer selskapet med de første Epyc-prosessorene som tar i bruk vertikalt cacheminne, noe AMD kaller for 3D V-Cache. Dette handler om å legge såkalte chiplets med SRAM-minne direkte oppå prosessorkjernene. Denne framgangsmåten skal gjøre det mulig å utstyre prosessorene med tre ganger så mye L3-cacheminne som i dag.

Disse prosessorene passer i samme sokkel som dagens Epyc-prosessorer, men det vil kreves en BIOS-oppdatering for at de skal fungere.

Som Digi.no tidligere har skrevet, har AMD også slike planer for Ryzen-prosessorene.

Genoa først med Zen 4

Det er likevel Zen 4, som er AMDs nestegenerasjons prosessorarkitektur, som virkelig skal bringe Epyc til neste nivå. Dagens AMD-prosessorer er basert på arkitekturen som heter Zen 3.

Blant det nye som støttes av Zen 4 i servere, er DDR5-minne, forbedret sikkerhetsfunksjonalitet, PCI Express 5.0 med støtte for teknologien Compute Express Link (CXL), som skal tilby mer effektiv sammenkobling av prosessorer, minneutvidelser og akseleratorer.

Kodenavnet på det første Zen 4-baserte Epyc-prosessorene er Genoa, som vil bli levert med opptil 96 CPU-kjerner. Disse prosessorene skal baseres på 5 nanometers prosessteknologi, ned fra 7 nanometer i dag. Ifølge Lisa Su vil Genoa tilby tungregnesystemet dobbelt så høy tetthet, dobbelt så høy energieffektivitet, og minst 25 prosent høyere hastighet enn 7 nanometers Epyc-prosessorer, som har kodenavnet Milan.

Verdens raskeste?

– Når den blir introdusert, regner vi med at Genoa vil være den prosessoren for generell databehandling som har høyest ytelse, sa Su under arrangementet.

Prosessorfamilien skal egne seg til bruk i både vanlige bedriftsservere, i forbindelse med tungregning og den offentlige nettskyen.

Genoa er under prøveproduksjon, hvor brikker blir levert til AMDs kunder. Lansering ventes i 2022.

Spesialversjon for skyen

Selv om Genoa også skal egne seg til bruk i skyen, planlegger AMD en egen variant av Zen 4 som er spesielt optimalisert for dette bruksområdet. Denne kalles for Zen 4c. Ifølge Su er den programvarekompatibel med Zen 4, men har visse nettskyrettede forbedringer. Blant annet har den et mer kompakt cacheminne-hierarki, slik at antallet kjerner kan økes ytterligere. Det gjør at prosessoren kan kjøre flere samtidige prosesstråder. I tillegg skal Zen 4c være enda mer energieffektiv enn Zen 4.

Kodenavnet for de første Zen 4c-baserte prosessorene er Bergamo. Disse skal leveres med opptil 128 CPU-kjerner og stort sett den samme funksjonaliteten som Genoa, inkludert sokkelen. AMD skal lansere Bergamo i første halvdel av 2023.