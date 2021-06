Slik blir nye Wear fra Samsung og Google

Samsung viser nå frem de første funksjonene og skjermbildene som er resultatet av sammenslåingen av Googles Wear OS og Samsungs Tizen. Samarbeidet ble først presentert på Google IO i mai, og nå kommer de første resultatene. Vi får riktignok ikke se noen klokke ennå, den skal komme på Samsungs Unpacked-presentasjon senere i år.

Eget tema

Har du brukt Samsung-klokker tidligere, vil nok ikke den nye programvaren føles særlig annerledes. Samsung har lagt sitt eget tema på toppen av Wear, som er navnet Google og Samsung foreløpig bruker på det nye operativsystemet, slik at utseendet på klokka vil være likest mulig Samsungs telefoner. Men det er ikke bare det som blir likt for enhetene. Flere deler av programvaren er nå laget for å likne mer på hvordan ting fungerer på telefonen.

Synkronisering av innstillinger

Innstillinger i klokka ser nå svært likt ut som innstillinger på telefonen. For eksempel er notifikasjoner ikke lenger en prosess for å velge hvem man ønsker å ha på klokka eller hvem man ikke ønsker å ha der. I stedet synkroniseres notifikasjonsinnstillingene med telefonen. Det betyr at om du har blokkert noen på telefonen, får du dem ikke på klokka heller. Om man kan velge ikke å vise enkelte notifikasjoner kun på klokka, vet vi ikke ennå.

Saken fortsetter under bildet.

Systemforskjellene mellom klokke og telefon blir mindre. Operativsystemet skal være mer kjent for Android-brukere. Samsung legger sitt eget One UI brukergrensesnitt på toppen av det. Skjermbilde: Samsung pressekonferanse

Auto-installering av apper

Som på Apple Watch vil Wear også gjøre noe så enkelt som automatisk å installere klokkeappen til en app du har på telefonen. Det gjør at du ikke lenger trenger å lete gjennom Play-butikken eller Galaxy-butikken for å finne begge versjonene av en app. Dette vil kanskje kunne gjøre at klokker med Wear vil kunne konkurrere med Apples ledende klokke-operativsystem.

Raskere

Google gjentok på Samsungs pressekonferanse det samme som de presenterte på Google IO i mai. Klokkene med det nye Wear-operativsystemet vil ifølge Google være 30 prosent raskere enn dagens Android Wear, ha bedre optimalisert batteritid og mer nøyaktige helsefunksjoner. Om det stemmer, finner vi ut når Samsung lanserer sin første klokke senere i år.

Samsung avsluttet presentasjonen med å opplyse om at alle som har en av dagens Samsung Wear-klokker med Tizen, vil få oppdateringer i tre år fra lansering av klokka. Det betyr at hvis du har en tre år gammel Samsung-klokke, er det over og ut med oppdateringer.