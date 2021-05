Sterkere sammen? Google, Samsung  og Fitbit samles om nytt Wear OS

Google har ikke lykkes spesielt godt med satsingen på smartklokke-operativsystemet Wear OS, og det har ikke hjulpet at det er lenge siden det kom en større oppdatering. Nå tar Google ny sats, og det skjer overraskende nok sammen med Samsung, som i stor grad har brukt selskapets eget Tizen-operativsystem i klokkeprodukter som Galaxy Watch.

Nå faser Samsung ut bruken av Tizen OS i smartklokker. I en pressemelding lover selskapet samtidig minst tre års støtte til eksisterende Tizen OS-baserte Galaxy-klokker, regnet fra lanseringsdatoen. Men i framtiden er det en forent plattform, basert på det beste fra Wear OS og Tizen, som gjelder.

Lover mange forbedringer

I løpet av året skal det komme en stor ny oppdatering av Wear OS som Google og Samsung har utviklet sammen med Google-eide Fitbit. Det skal tilby raskere app-oppstart, bedre batteritider og et nytt brukergrensesnitt. I den forbindelse loves det at mer funksjonalitet vil fungere uten at brukeren har smartmobilen i nærheten. Dette skal i første omgang gjelde Google-apper som Maps og Pay. Det skal også bli mulig å laste ned musikk til klokkene fra Youtube Music og Spotify.

Wear OS skal dessuten få langt mer innebygget helse- og fitness-funksjonalitet enn tidligere. Både Samsung og Fitbit bidrar til dette, og begge ventes på sikt å komme med klokkeprodukter som er utstyrt med den kommende versjonen av operativsystemet.

Operativsystemet skal fortsatt være tilgjengelig for andre klokkeleverandører, som vil få større muligheter til å skreddersy opplevelsen enn de har hatt i tidligere versjoner av Wear OS.

Et marked i vekst

Selv om Apple har en solid posisjon i smartklokkemarkedet, så kan det være penger å hente i dette markedet også for andre i årene som kommer. Gartner spår akselerert vekst de nærmeste årene, ikke minst i 2022, hvor den totale omsetningen av smartklokker ventes å være 44 prosent høyere enn den var i 2020.