FORUS (digi.no): Nå holder de til i et romslig og moderne kontorbygg på Forus utenfor Stavanger. Det var her i området fem lokale IT-folk grunnla selskapet i 2000. Den gang var tanken å være en generalistbedrift innenfor IT. I 2010 begynte imidlertid en kraftig dreining mot olje- og gassnæringen.