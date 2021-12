Slik kan organisasjoner ruste seg mot dataangrep

Alarmen har gått. Noen har gjennomført et omfattende dataangrep mot en av de største organisasjonene i Innlandet. Eksperter er innkalt på kort varsel for å få kontroll på angrepet. Klarer de ikke det innen kort tid, kan hypersensitiv informasjon havne i feil hender. De jobber på spreng, samtidig som de kjenner på presset fra berørte og mediene. Foreløpig ligger hackerne foran.

Dette var scenarioet da en fullskala krisehåndteringsøvelse nylig ble gjennomført ved Norwegian Cyber Range på NTNU i Gjøvik. Denne gangen var det heldigvis bare en øvelse, men slike angrep kan skje når som helst. Derfor er arbeidet som utføres på Norwegian Cyber Range, veldig viktig. Her får både interne og eksterne aktører trene på å håndtere slike dataangrep.

Denne øvelsen var en del av doktoravhandlingen til Grethe Østby. Hun forsker på hvordan offentlig og privat sektor kan bli best mulig rustet til å stå i et dataangrep.

Norwegian Cyber Range

En ny, nasjonal strategi ble i 2019 innført av daværende regjering for å styrke samfunnets cybersikkerhet. Norge ble med det et av de første landene til å etablere en nasjonal strategi for cybersikkerhet.

Ett av tiltakene var Norwegian Cyber Range, en arena for testing og øving innenfor cybersikkerhet.