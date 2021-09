Slik kommer du deg ut av abonnementet hos Utstyrshoppen

Har du slått til på et «tilbud» fra Utstyrshoppen, kan det hende du har endt opp med et abonnement du ikke hadde tenkt å bruke penger på.

Hvordan du avslutter abonnementet, hvis du først har vært så uheldig å ha etablert det, er det ikke så lett å finne ut av. Butikken har også endret prosedyren etter at Daniel Christensen og Digi begynte å se på saken, og mange melder at de nå får beskjed om å sende e-post for å avslutte.

Det er ikke så enkelt, siden flere av epostadressene nettbutikken opererer med, ikke eksisterer.

Heldigvis er det heller ikke nødvendig, siden Christensen har funnet frem til denne fremgangsmåten:

Gå til denne siden og legg inn e-postadressen du brukte da du bestilte. Du skal da få en e-post med flere lenker. Klikk på den nederste av dem. Du skal da få opp en side med abonnementet/produktet. Klikk på produktet, og du skal komme til en side med adresse som ser omtrent slik ut, med en tallrekke i stedet for XXXXXX:

https://utstyrshoppen.com/tools/recurring/portal/9a727f7da86d1f13a08ea6fee51337/subscriptions/177561203?token=XXXXXX Rediger adressen ved å sette inn /cancel i slutten av den, slik at for eksempel:

... subscriptions/177561203?token=XXXXXX

blir til

... subscriptions/177561203/cancel?token=XXXXXX Du vil da bli sendt til en side der du bes oppgi grunnen til at du vil avslutte. Bare klikk på en hvilken som helst grunn og deretter på knappen CANCEL SUBSCRIPTION. Når det er gjort, vil du komme til en side med masse tekst. Dette trenger du ikke bry deg om, bare gå tilbake til ordresiden og last den inn igjen,for å sjekke at det nå faktisk står cancelled.

Denne fremgangsmåten benytter funksjonalitet som er innebygget i løsningen butikken bruker og kan ikke slås av uten at hele nettsiden tas ned.