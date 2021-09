«Gratisprodukt» gir deg dyrt abonnement som er vanskelig å avslutte

Daniel Christensen er tross sin relativt unge alder en erfaren pentester og sikkerhetsekspert. Ikke bare har han avslørt at en konkurranse hos Stayclassy.no var umulig å vinne, men sammen med makkeren Ole Mathias Gullvåg har han også avdekket en rekke svakheter hos ulike norske nettbutikker. Nylig la han ut noen videoer på Tik-tok om en ny nettbutikk:

— Jeg oppdaget at det var flere ting her som ikke så riktige ut. For eksempel er det flere produkter som ser ut til å være gratis og hvor kun frakt kommer i tillegg. Det som kan være vanskelig å forstå, er at du i realiteten kjøper et abonnement der det vil komme flere varer til full pris, og kortet ditt vil bli belastet regelmessig til du sier opp abonnementet.

Vi følger anvisningene Christensen har lagt ut i en av Tik-tok-videoene, og ganske riktig, helt nede i hjørnet på betalingssiden er det en liten lenke med lav kontrast som det er fort gjort å overse:

Når vi klikker på denne, får vi opp en pop-up med overskriften «Retningslinjer for abonnementer». Resten av teksten er imidlertid på engelsk, og her kommer det frem at du med dette kjøpet faktisk starter et abonnement.

Slik avslutter du abonnementet hvis du først har vært så uheldig å starte det.

Uønsket abonnement?

Dette kan se ut som det Forbrukertilsynet kaller «abonnementsfeller». Faktisk har de en egen nettside om temaet. Der står det at forhandler har en omfattende opplysningsplikt, som blant annet omfatter:

Den samlede prisen for varen eller tjenesten inkludert avgifter. For abonnementsavtaler som betales med et fast beløp skal både den samlede pris per avregningsperiode og de samlede månedlige kostnadene opplyses.

Informasjon om avtalens varighet og eventuell minste bindingstid, eller for løpende avtaler – vilkårene for å si opp avtalen.

På den samme siden skriver Forbrukertilsynet at:

Det må være klart for forbrukeren at dette er et abonnement, og ikke et engangskjøp.

Loven krever at opplysningene skal gis tydelig og i fremhevet form, umiddelbart før forbrukeren bestiller. I praksis betyr dette at opplysningene skal presenteres på en slik måte at forbrukeren faktisk kan se og lese dem uten å måtte klikke for å åpne et nytt vindu eller scrolle nedover på siden for å få tilgang til opplysningene.

Det er heller ikke nødvendigvis tilstrekkelig at opplysningene står på samme side som der forbrukeren bestiller produktet. Dersom kunden må aktivere en knapp eller en annen funksjon for å bestille, skal opplysningene stå så nært bestillingsknappen og med en slik tekststørrelse at han eller hun ikke kan unngå å få med seg opplysningene. Det bør heller ikke være noen annen tekst mellom bestillingsknappen og opplysningene, slik at det er en risiko for at forbrukeren ikke får dette med seg.

Positive anmeldelser kopiert fra andre nettsider

— En annen ting jeg la merke til, var at en god del av produktanmeldelsene har et merkelig språk og bærer preg av å være auto-oversatt. Navnene de er signert med, er utenlandske eller anonyme, som for eksempel «Customer», selv om selve teksten i dem er på en slags norsk, sier Christensen.

Da han sjekket, fant han at flere anmeldelser hadde store likheter med engelskspråklige anmeldelser på andre nettsteder, for eksempel for dette produktet, som ble gjenfunnet på Amazon.com:

Det er imidlertid kun positive anmeldelser på nettstedet - ikke de negative.

Anmeldelsene er eldre enn butikken

Når Digi sjekker, finner vi også ut at mange av produktanmeldelsene er lagt inn lenge før domenenavnet ble registrert første gang. Faktisk er det kun én anmeldelse av produktet vi sjekket som viser en dato som er etter at domenenavnet «utstyrshoppen.com» ble registrert første gang 16. juli 2021. De øvrige 15 produktanmeldelsene er datert så langt tilbake som mai 2019.

Produktbeskrivelsen

Flere av produktene er oppført med antall gjenværende på lager, men samme produktversjon hadde på alle skjermbildene vi fikk nøyaktig samme antall igjen. Slike beskrivelser som «Blå - 2 igjen» er ikke den angivelsen av lagerbeholdning som det kan se ut som, men er en del av produktnavnet.

Bruker domener som ikke er registrert

Butikken oppgir på nettsidene sine flere adresser og domenenavn som ikke finnes. For eksempel er nettbutikkens URL som nevnt «utstyrshoppen.com», mens det i tittelen står «Utstyr-shoppen».

Sammen med Christensen finner vi også ut at nettbutikken på sine tjenestesider oppgir ulike alternativer for dem som vil ha kontakt:

«Utstyrshoppen@gmail.com» er kontaktadressen som oppgis på deres personvernside, her, mens nederst på sidene og i andre tjenestesider finner vi «Support@utstyr-shopen.no» oppgitt som kontaktadresse. På siden «retur og bytte», her, finner vi imidlertid adressen «support@utstyr-shoppen.com» oppgitt. Vi sjekker og finner at verken domenet «utstyr-shopen.no» eller «utstyr-shoppen.com» er registrert av noen, overhodet.

Det vil derfor ikke være mulig å få kontakt med flere av de oppgitte adressene.

Forbrukertilsynet har en omfattende side om forhandlers opplysningsplikt.

– Varsellampene bør blinke

Digi har forelagt opplysningene vi har funnet for Nina Elise Dietzel, seksjonssjef i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet. Hun understreker at hun kun kan komme med generelle uttalelser om problemstillingene som tas opp i denne artikkelen.

– Såkalte «abonnementsfeller» er dessverre en kjent problemstilling. For noen år tilbake hadde vi en prioritert innsats på feltet, der vi fikk ryddet opp i mye av markedsføringen. Det dukker stadig opp nye tilfeller, og vi har derfor jevnlig saker på dette.

– Forbrukere som havner i abonnementsfeller, har også gjerne vanskeligheter med å få sagt opp avtalen. Der næringsdrivende verken svarer på oppgitt e-post eller på telefon, slik at man i praksis er forhindret fra å si opp, vil det raskt anses for å operere med en aggressiv og dermed lovstridig praksis.

– Forbrukere bør ikke stole blindt på brukeromtaler. Dersom man konstruerer en masse fornøyde kunder som tilsynelatende er vanlige folk, er det juks og i strid med markedsføringsloven. Alle anbefalinger skal være riktige og skrevet av reelle personer.

– Forbrukere bør for øvrig alltid være skeptisk før de handler på ukjente nettbutikker. Søk alltid på nettet etter andres erfaringer med den aktuelle nettbukken. Dårlig språk, automatisk oversatte tekster og manglende kontaktinformasjon er ikke et godt tegn, og varsellampene bør blinke.

– Hva er det som definerer hvem som må følge norske regler?

– Næringsdrivende som retter sin markedsføring mot norske forbrukere, må følge reglene i markedsføringsloven og angrerettloven. I en slik vurdering kan flere forhold spille inn, eksempelvis om nettbutikken opererer med et .no-domene, har norsk språk eller om man kan betale i norske kroner.

– Vil Forbrukertilsynet foreta seg noe med hensyn til denne nettbutikken som en følge av opplysningene som fremkommer i artikkelen?

– Ja, vi har merket oss dette og kommer til å se nærmere på markedsføringen og vilkårene til nettbutikken.

Recharge, selskapet som håndterer Utstyrshoppens betalingsløsning, har så langt ikke svart på Digis henvendelser.

Vi har heller ikke klart å komme i kontakt med noen som representerer Utstyrshoppen.