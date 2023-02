Salgsstatistikk fra Klarna viser at den kommunen med mest netthandel per innbygger i 2022 var Tydal i Trøndelag. Oslo var fylket med mest netthandel totalt.

Oslofolk handler 9 prosent mer på nett enn landsgjennomsnittet. Troms og Finnmark ligger på andreplass på fylkestoppen, med 6 prosent over landssnittet. I motsatt ende på Klarnas statistikk er Agder, som handler 15 prosent mindre enn gjennomsnittet på nett.

Klarnas tall har usikkerhet, ettersom ikke all netthandel går gjennom dem. Ifølge en pressemelding går mellom en tredel og halvparten av all netthandel i Norden gjennom Klarna. At de i Agder ligger under snittet på denne statistikken, betyr altså ikke nødvendigvis at sørlendingene ikke handler så mye på nett.

Klarnas statistikk viser for øvrig også hva folk handler mest av rundt om i landet. I Oslo handles det mer mote og klær enn snittet i landet for øvrig, mens det i Troms og Finnmark omsettes mer i kategorien sport og fritid enn snittet ellers i landet.

Mye netthandel i små kommuner

De tre kommunene på Klarna-toppen er Tydal i Trøndelag, Berlevåg i Troms og Finnmark og Eidfjord i Vestland, med henholdsvis 55, 48 og 45 prosent over landssnittet.

Felles for alle er at disse kommunene ligger et stykke fra nærmeste store handelssenter. Det samme kan sies om de øvrige kommunene som ligger på topp ti.

Blant de ti mest folkerike kommunene er det i Bærum og Asker det handles mest på nett per innbygger. De to av disse der det handles minst på nett, er Kristiansand og Stavanger.

Det er imidlertid slik at nordmenn fremdeles liker å gå i butikker. Norge er blant de markedene Klarna opererer i, hvor netthandelen er minst. I en undersøkelse svarte 32 prosent av de som hadde en klar mening, at de foretrekker å handle i butikk, mens 28 prosent svarte at de foretrekker å handle på nett.