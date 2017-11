Slik ser en virkelighet uten nettnøytralitet ut

I flere land, ikke minst i USA, står nettnøytraliteten på spill. For de fleste internettbrukere i Norge er det helt utenkelig at de ikke skulle få tilgang til de samme tjenestene på nettet som naboen, selv om de får internettforbindelsen levert fra en annen leverandør enn naboen.

Vanligvis er det eneste som hindrer oss i å få tilgang til en tjeneste på internett, at leverandøren av tjenesten ikke ønsker eller har rettigheter til å tilby den i Norge. Eventuelt at vi ikke ser oss råd til å betale for tjenesten.

Men det er ikke internettleverandøren som er hindringen, og slik har kundene opplevd internett siden internett ble tilgjengelig.

Portugal og Spania

Men slik er det ikke i alle land, selv i Europa. Denne uken skrev Quartz blant annet om at manglende nettnøytralitet i blant annet Portugal og Spania har ført til at mobiloperatører kan tilby abonnentene pakker som gir relativt fri tilgang til å bruke utvalgte tjenester innen visse kategorier, men som også betyr at kundene som ønsker å bruke andre tjenester enn de få utvalgte, må betale mer for datatrafikken til disse.

Det er den amerikanske kongressmannen Ro Khanna har trukket fram portugisiske MEO som eksempel på dette.

In Portugal, with no net neutrality, internet providers are starting to split the net into packages. pic.twitter.com/TlLYGezmv6 — Ro Khanna (@RoKhanna) 27. oktober 2017

– Det er en enorm fordel for etablerte selskaper, men det stenger fullstendig ute oppstartsselskaper som forsøker å komme seg foran dem, og kveler innovasjonen, skriver Khanna i en tvitring.

In Spain happens the same with Vodafone (and also only happens with mobile data) pic.twitter.com/N7ABLxw2Qp — Pablo Insua (@PabloIF) 27. oktober 2017

For de store aktørene er gjerne seg selv nærmest. Netflix, for eksempel, har i mange år talt varmt for nettnøytralitet. Det var i tiden da selskapet var helt avhengige at kundene fikk uhindret tilgang til selskapets tjenester. I dag har ikke Netflix lenger noe behov for nettnøytralitet for egen del, og selskapet har derfor sluttet å kjempe like hardt for det.

– Vi mener at nettnøytralitet er utrolig viktig. Men ikke begrenset til oss, for vi er store nok til å få de avtalene vi ønsker, sa Reed Hastings, toppsjefen i Netflix, til Recode tidligere i år.

