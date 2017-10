Slik skal Android 8.1 tilby appene støtte for maskinlæring

Google kom i går med flere Android-relaterte kunngjøringer rettet mot utviklere. Den ene dreier seg om at Android 8.1 nå er tilgjengelig som en betaversjon for Pixel-enheter og nyere Nexus-enheter. Den ferdige utgaven til disse enhetene kan ventes i desember. Da vil

Android 8.1 vil, som Google omtalte allerede i mai, inkludere programmeringsgrensesnitt til maskinvareakselererte inferensoperasjoner på enheter som har støtte for dette. Pixel Visual Core, den spesialdesignede brikken som Google har utviklet i samarbeid med Intel, kan trolig tilby dette. Denne brikken skal kunne gjøre mer enn «bare» å tilby maskinvareakselerert bildebehandling. Foreløpig er ikke brikken aktivert i Pixel 2-enheten, og nå tyder mye på at det er med Android 8.1 at dette vil skje.

Arkitekturen til den nye Android-programmeringsgrensesnittet for nevrale nettverk. Bilde: Google

Det nye, C-baserte programmeringsgrensesnittet, som kalles for Neural Network API (NNAPI), skal likevel være tilgjengelig på alle enheter som kjører Android 8.1. Det er tilgjengelig via Android NDK (Native Development Kit) og skal tilby et grunnleggende lag for flere ulike maskinlæringsrammeverk. Det kommende TensorFlow Lite er blant disse, men også Caffe2 blir nevnt.

Minneoptimalisering

Med Android 8.1 innfører Google flere nye teknikker som kan bidra til at apper bedre kan kjøre på enheter med relativt lite minne. Det ene er rett og slett et par konstanter som app-utviklere kan bruke til å fortelle Google Play Store om appen er optimalisert for enheter med 1 gigabyte minne eller mindre, en kategori produkter som Google internt kaller for Android Go.

Også flere av Googles egne apper skal enten komme i egne Go-utgaver eller optimaliseres til å bruke mindre minne, lagringsplass og mobildata enn tidligere.

En annen nyhet i 8.1-utgaven av Android som kan bidra til redusert minnebruk, er en mulighet for apper til å sette av minne til data som kan deles med andre apper, med eller uten skrivetillatelse. Dette programmeringsgrensesnittet, SharedMemory, skal også bidra til at de andre appene får raskere tilgang til de delte dataene.

Android Studio og Kotlin

Google anbefaler at alle app-utviklere allerede nå tester om appene fungerer godt i Android 8.1 Beta. Programmeringsgrensesnittene i den nye Android-utgaven, API level 27, er endelige, og Google Play støtter allerede apper som rettet mot dette API-nivået.

Samtidig har selskapet nå lansert utviklerverktøyet Android Studio 3.0, som Google anbefaler at brukes når man bygger apper for Android 8.1.

Den store nyheten i Android Studio 3.0 er støtten for programmeringsspråket Kotlin, som enkelte mener vil passere Java allerede i desember 2018 som mest brukte språk til å lage Android-apper. Interessen skal allerede være stor, og Google oppgir at det allerede er mange apper i Google Play som er skrevet i Kotlin.

I Android Studio 3.0 kan man enten opprette helt nye, Kotlin-baserte prosjekter, inkludere Kotlin-kode i eksisterende prosjekter eller få verktøyet til å konvertere eksisterende Java-kode om til Kotlin-kode.

I Android Studio 3.0 skal Java-kode enkelt kunne konverteres til Kotlin-kode. Bilde: Google

Med Android Studio 3.0 kommer også med forbedret støtte for flere egenskaper i Java 8-språket. Google har dessuten valgt å legge Jack-verktøyene (Java Android Compiler Kit) på hylla og i stedet benytte javac- og dx-verktøyene.

Den nye utgaven av utviklingsverktøy skal også tilby en rekke andre forbedringer på områder som bygg, optimalisering og profilering, testing og debugging. Blant annet skal både bygghastigheten og omstartstiden for Android-emulatoren være betydelig forbedret.

Android Studio 3.0 er basert på IntelliJ 2017.1-utgivelsen og tilbyr mange av nyhetene som ble introdusert med denne.

