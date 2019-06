Slik skal Google få fart på bruken av SMS-arvtakeren RCS

Etter det som ifølge Ars Technica er åtte mer eller mindre mislykkede forsøk på å lykkes med lynmeldinger, kan Google være i ferd med å få til noe med Rich Communications Services (RCS), som av enkelte kalles for SMS+. Teknologien er i stor grad utviklet av mobiloperatørenes globale interesseorganisasjon, GSM Association (GSMA), som kom med den første utgaven av spesifikasjonen i 2008.

Det er likevel Google som de siste årene har vært den største drivkraften for å ta i bruk teknologien i en tjeneste som fungerer på tvers av mobiloperatører, og som kan bli en arvtaker til SMS for brukere av Android-baserte smartmobiler.

I mobilnettet

Da Google for noen år siden presenterte RCS-planene, var det klart at tjenesten ville bli tilbudt i samarbeid med mobiloperatørene. Ikke bare det. RCS er, slik den fungerer nå, en tjeneste i mobilnettet. I alle fall så langt, støttes den kun av Android-enheter. Det kreves dessuten at Google Messages brukes som meldingsapp på enheten.

De siste årene har en rekke mobiloperatører kommet med RCS-støtte. Dette inkluderer Telenor og Telia i Norge. Problemet er at mange andre mobiloperatører fortsatt ikke tilbyr slik støtte, og det usikkert når de kommer med det, om de i det hele tatt gjør det.

SMS+ (RCS) Chattetjeneste som støttes av SMS-appen Google Messages

Krever i dag støtte fra mobiloperatøren til hver bruker

Brukerne kan overføre bilder, video, lydopptak, kartdata og emojier, samt ha videosamtaler

Meldinger og annet innhold overføres via wifi eller som mobildata

Mottakeren kan la avsendere se en indikator om at meldingen er lest

Hver bruker kan la andre brukere se en indikator om at brukeren skriver.

Har støtte for gruppechat

For at RCS-meldinger skal kunne overføres, må både avsenderen og mottakeren ha et mobilabonnement hos en operatør som støtter RCS. Ellers vil meldingene sendes som SMS, med de begrensningene dette innebærer.

Slapp framdrift

Det er nå tydelige at Google ikke er fornøyde med framdriften. I en artikkel i The Verge denne uken går det fram at selskapet nå tar saken i egne hender og skal tilby en egen RCS Chat-tjeneste som brukerne kan velge, dersom de benytter en mobiloperatør som ikke tilbyr en slik tjeneste.

Dette skal fungere så enkelt som at de aktuelle brukerne av Messages-appen vil blir spurt om de vil oppgradere til RCS Chat.

I første omgang vil det riktignok bare være mobilabonnenter i Frankrike og Storbritannia som vil få denne muligheten. Abonnenter i flere land skal få tilsvarende muligheter senere i år, og Sanaz Ahari, som er produktdirektør for Google Messages, sier til The Verge at målet er at dette etter hvert skal fungerer for alle Android-brukere.

Kryptering

Selv om meldingene som sendes med RCS overføres kryptert, er det ikke ende-til-ende-kryptert, slik tilfellet er med flere andre meldingstjenester, inkludert Apples ikke helt ulike iMessages-tjeneste. I stedet blir meldingene kryptert og dekryptert flere ganger på veien mellom avsender og mottaker. Det betyr at man må anta at også andre enn mottakeren kan lese dem. Slik er det også med SMS-meldinger.

Det kan likevel se ut til å bli en løsning på dette. Ifølge The Verge innser Google har brukerne har behov for helt privat meldingsutveksling innenfor RCS og at selskapet jobber med å løse dette. Sannsynligvis gjøres dette i samarbeid med GSMA, som tross alt eier RCS-teknologien.

Datalagring

Dersom det er mobiloperatører som tilbyr RCS-tjenesten til både avsender og mottaker, er det disse som tar seg av håndteringen av meldingen. Google er da ikke involvert.

Når Google nå skal tilby en slik tjeneste, vil meldingene være lagret hos selskapet inntil de kan leveres. Når de er levert, blir de umiddelbart slettet fra Google servere. Multimedia som sendes med RCS kan derimot bli lagret i noe lengre tid. Det samme gjelder også metadata om meldingsutvekslingen, opplyser Google til The Verge.