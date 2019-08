Slik skal kunstig intelligens lære å huske

I 2015 laget selskapet Deep Mind sensasjon da et nevralt nettverk på egen hånd klarte å lære seg 49 klassiske Atari-spill. Systemet fikk som input bare de fargede pikslene på skjermen og spillereglene. Algoritmen lærte seg spillene ved å prøve og feile og ved å få belønning for gunstige beslutninger. Det viste seg likevel at når man forsøkte å trene opp algoritmen til en annen type spill som krevde en annen strategi, ble det nevrale nettet hjemsøkt av en katastrofal glemsomhet.