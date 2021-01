Slik vil Red Hat fylle tomrommet etter CentOS Linux

I begynnelsen av desember i fjor kom Red Hat med en overraskende beskjed om at Linux-distribusjonen CentOS Linux skal legges ned og erstattes av den løpende oppdaterte CentOS Stream. En slik løsning er ikke et alternativ for de mange som ønsker mest mulig stabilitet og langsiktighet, samtidig som at de ikke ønsker å betale for support og annet som er inkludert i prisen for Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Resultatet var at mange begynte å se seg om etter andre alternativer, og kort tid etter dukket det opp flere som lovet å tilby mye av det samme som CentOS har gjort til nå. Rocky Linux er blant disse.

For de små produksjonsmiljøene

Samtidig var det klart at Red Hat ikke var ferdige med å fortelle om planene sine. Nå har selskapet fortalt mer, og det er nå klart at løsningen for mange CentOS-brukere er å ta i bruk Red Hat Enterprise Linux uten å måtte betale for det.

Det er en utvidelse av Red Hat Developer-programmet som åpner for dette. Abonnementer av typen «Individual Developer» kan nå brukes i produksjon på inntil 16 systemer. Riktignok må man logge inn hos Red Hat for å laste ned operativsystemet og for å motta oppdateringer, men det skal være alt.

Utviklerprogrammet inkluderer ikke full support, men brukere som ønsker slik støtte på sikt, skal enkelt kunne oppgradere til dette.

Red Hat skriver spesifikt at Red Hat Developer-programmet også åpner opp for at RHEL kjøres fritt i nettskyen, i alle fall i Amazon Web Service, Google Cloud Platform og Microsoft Azure, så lenge det dreier seg om utviklingsservere eller små produksjonsmiljøer.

Ytterligere planer

Disse endringene er ennå ikke gjennomført, men Red Hat lover at de vil være på plass innen den 1. februar.

Selskapet innrømmer at dette kanskje ikke dekker behovene til alle som bruker CentOS Linux i dag, og at det jobbes med flere måter å tilby RHEL på. Red Hat skal fortelle mer om dette i midten av februar.