– Regjeringen mener vi må sikre oss bedre mot sammensatte trusler som sikkerhetstruende økonomisk aktivitet, skadelig skjult eierskap, digitale angrep, påvirkningsoperasjoner eller forstyrrelser i energiforsyningen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

I en fersk stortingsmelding, peker regjeringen ut strategisk retning for «helhetlig og langsiktig tilnærming til nasjonal sikkerhet».

I tillegg til regler som skal gi bedre oversikt over salg av strategisk eiendom, infrastruktur og norske virksomheter, kommer regjeringen med en rekke tiltak de mener skal styrke den digitale motstandskraften.

Nasjonal kontroll

Det er ikke bare naturressurser regjeringen vil ha styrket nasjonal kontroll over. Også infrastruktur og teknologi må landet selv ha hendene på for å ivareta nasjonal sikkerhet, mener regjeringen.

– Vi må tenke langsiktig om nasjonal og digital sikkerhet i hele samfunnet. Det kan bety at vi må sikre norsk eierskap til eiendommer eller stille strengere krav til datalagring i dag, for å hindre at fremmede aktører får tilganger som kan misbrukes i fremtiden, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Det kan vise seg å styrke behovet for nasjonal sky, konseptet NSM utreder og nylig kunne gå ut med alternative løsninger til.

Registreringsplikt for datasenteraktører

Hensikten med den nasjonale skya er nettopp å «øke nasjonal kontroll over kritisk datainfrastruktur og viktig informasjon» skriver regjeringen.

Men de vil også stille flere krav til datasentrene, og kommer til å innføre registreringsplikt for datasenteraktører i Norge.

Målet er å unngå ulovlig og uønsket aktivitet, og gi myndighetene bedre oversikt over datasenternæringa i Norge.

− Datasentre og anonymt utleie kan misbrukes av kriminelle og statlige aktører. I ytterste konsekvens utfordrer slik utleie nasjonal sikkerhet ved at digitale angrep kan utføres fra Norge uten at norske myndigheter har mulighet for å lokalisere eiere eller utstyr, heter det i stortingsmeldingen.

Kommunalt responsmiljø

Etter angrep mot norske kommuner, har det lenge vært snakk om muligheten for å samkjøre sikkerhetsarbeidet bedre. Det er vanskelig å skaffe kompetanse, og små kommuner sliter med å rekruttere sikkerhetsfolk.

Nå vil regjeringen bidra.

– Regjeringen vil sørge for at kommunene får et eget responsmiljø som kan forebygge og bistå ved dataangrep. Norge har for få personer som kan jobbe med digital sikkerhet, og som samtidig kan sikkerhetsklareres, sier Mehl.

Responsmiljøet skal i følge stortingsmeldingen være permanent, og bidra med både forebygging og håndtering av uønskede hendelser.