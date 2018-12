Slipper 4K-projektor som viser 120-tommers bilde bare 18 centimeter fra veggen

CES-messen nærmer seg med stormskritt, og i den forbindelse har produsentene begynt å lette på sløret. Nå har LG lansert en ny projektor av typen man kan plassere svært nær veggen og likevel vise et stort bilde.

Den nye projektoren heter CineBeam Laser 4K og er altså en laserprosjektor med 4K-oppløsning, og såkalt ultrakort kastelengde.

120-tommers bilde fra 18 centimeter

Det betyr at man kan sette projektoren syv tommer, cirka 18 centimeter, fra veggen og samtidig vise et bilde på hele 120 tommer.

Man kan imidlertid plassere den enda nærmere, kun fem centimeter fra veggen, noe som resulterer i et bilde på også brukbare 90 tommer diagonalt.

Av andre tekniske spesifikasjoner har projektoren en lysstyrke på 2500 lumen etter ANSI-standarden, og den kommer også med AI-teknologi som blant annet legger til rette for bruk av stemmekommandoer – men dette blir ikke tilgjengelig i alle markeder.

Foto: LG

Mer informasjon på CES

Produktet har ifølge LG også en kompakt innpakning, som gjør det enkelt og praktisk å flytte rundt i stuen.

Det foreligger ennå ikke mye informasjon om pris og tilgjengelighet for LGs nye 4K-projektor, men vi vil antakelig får vite mer i forbindelse med CES-messen, som går av stabelen tirsdag 8. januar.

Digi.no vil være til stede under CES-messen for å holde deg oppdatert på de viktigste nyhetene derfra. LG kunngjorde for øvrig også nylig nye, lette bærbare PC-er med veldig lang batteritid og hardføre egenskaper, som også skal vises på CES-messen.

