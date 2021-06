Sliter du med å hevde deg i fantasy-spill? En av konkurrentene er Norsk Regnesentral

– Jeg benytter denne metoden slavisk, sier Norsk Regnesentrals forskningsleder Magne Aldrin. – Sønnen min bruker den, og flere kolleger. Vi deltar i online tippekonkurranser for å teste ut og få bekreftet at modellen vår fungerer.

I det europeiske fotballforbundet UEFAs Matchpredictor er det 1,5 millioner deltakere. Magne Aldrin ligger rundt plass 11.000, et stykke unna toppen, men likevel blant de 1 prosent beste. Blant 7032 norske deltakere, besitter han en respektabel 32. plass.

– Når vi som enkeltindivider deltar i slike konkurranser, havner vi gjerne blant de 10 prosent beste, og ofte på topp 2 prosent, sier han.

–Frankrike tar gull

Norsk Regnesentral deler som vanlig sine tips om hvem som vinner kamper, går videre fra gruppespill, og til slutt vinner hele mesterskapet. Dette har de holdt på med siden 1993.

– Mest for å skape oppmerksomhet om faget, innrømmer Aldrin.

Deres sannsynlighetsmodell oppdateres fortløpende med innkommende resultater. Før første kamp spilles onsdag 16. juni, gir de Frankrike 21.4 prosent sjanse til å vinne mesterskapet. Belgia beregnes til å ha nest størst sjanse med 14.8 prosent, mens Portugal får 12.2 og England 10.0.

– Vi kan ikke med høy sannsynlighet si hvem som kommer til å vinne, siden en favoritt tidlig i mesterskapet sjelden har særlig mer enn 20 prosent sjanse, sier Aldrin.

– Hvordan har dere truffet i tidligere mesterskap?

– Stort sett veldig bra. Men i 2004 dummet vi oss ut, ved å gi Hellas null prosent sjanse. Som mange sikkert husker, vant de hele mesterskapet, og siden har vi aldri gitt mindre enn 0.1 prosent. Så lenge man er med, finnes det en mulighet, sier Aldrin.

I skrivende stund beregnes Nord-Makedonia og Ungarn til å ha 0.1 prosent sannsynlighet for å gå til topps.

Slik fungerer modellen

Norsk Regnesentral «spiller» alle resterende kamper i mesterskapet på en datamaskin 100.000 ganger, og beregner ut fra de simulerte resultatene lagenes sjanser til å vinne. Alle regler for ulike stadier i turneringen er hensyntatt.

Utfallet av en enkelt kamp vil være avhengig av styrken til de to lagene som møtes, men også ha et element av tilfeldighet. Før turneringen starter tallfestes styrketallet til hvert lag ut fra forhåndsvurderinger gitt av 15 fotballeksperter, og etter hvert som virkelige kamper blir spilt, oppdateres styrketallet til hvert lag. Dermed vil styrketallene etter hvert bestemmes mer og mer av de virkelige kampene, og mindre og mindre av forhåndsvurderingene.

Sannsynligheten for antall scorede mål til hvert av lagene i en kamp er avhengig av hvor gode de to lagene er i forhold til hverandre.

– Når jeg skal tippe resultat, tipper jeg veldig ofte 1-0, eller 2-0 hvis styrkeforholdet er veldig skjevt, sier Aldrin.

Mer om den matematiske modellen har Norsk Regnesentral beskrevet her.

Bettingselskapene bruker lignende metodikk

I skrivende stund gir Norsk Tipping 4,5 i odds på at Frankrike vinner fotball-EM.

– Det virker som en korrekt satt odds, når man tar hensyn til at Norsk Tipping skal tjene litt penger, kommenterer Aldrin.

Mange bettingselskaper bruker lignende metodikk som Norsk Regnesentral, også til løpende kalkulering av live-odds.

– Tidligere gjorde de nok ikke det, men jeg har lagt merke til at det er blitt et økende antall tilbud om jobber for slike som meg hos bettingselskapene de siste årene, sier Aldrin.

Er du en av dem som håper på et nordisk eventyr i EM? I dag gir Norsk Regnesentral Finland 1.6 prosent sjanse, Sverige 1.3 og Danmark 0.6.