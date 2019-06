Slutt på papirarkivering hos Arkivverket

Arkivverkets nesten 70.000 kvadratmeter på Sognsvann var for flere år siden smekkfulle og nå er det full stopp på arkivering av papirdokumenter.

– Det finnes i dag like mye papir ute i statsforvaltningen som vi har fra før i våre arkiver her på Sognsvann. Og vi får ikke mer magasinplass. Derfor måtte vi finne andre måter å jobbe på, sier Stian Norli, underdirektør ved seksjon for avlevering ved Riksarkivet i Oslo til Aftenposten,

Statsforvaltningen skal nå selv skanne dokumentene digitalt og deretter overlevere dem til Arkivverket for digital lagring. De fysiske dokumentene skal ikke lenger lagres, men makuleres når de er arkivert digitalt.

I tillegg er det startet et prosjekt som skal gå gjennom de allerede lagrede dokumentene og skanne dem. Bare spesielt verdifulle og historiske dokumenter skal fortsatt lagres i sin originale stand.

– Det vi har sagt, er at dokumenter fra før 1950 ikke skal kasseres fysisk. Det er heller ikke slik at vi skal begynne å kaste ting som vi allerede har liggende i våre arkiver her på Sognsvann, sier Norli.

(©NTB)