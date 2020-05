Smartmobilsalget stupte som aldri før

Koronakrisen har ført til det største fallet i leveransene av smartmobiler noensinne. Dette skriver analyseselskapet IDC i en rapport om de globale leveransene av smartmobiler i årets første kvartal.

Riktignok er smartmobilmarkedet temmelig mettet, så toppen er for lengst nådd. Det er også slik at det er vanlig med en stor nedgang i leveransene i første kvartal av et år, sammenlignet med fjerde kvartal året før.

Redusert etterspørsel og produksjon

Denne gang har leveransene årets første kvartal falt med 11,7 prosent sammenlignet med første kvartal i 2019. Veldig mye henger sammen med covid-19-sykdommen og nedstengningen i Kina tidligere i år, noe som har påvirket ikke bare etterspørselen, men også produksjonen.

11,7 prosent er for øvrig et moderat anslag. Strategy Analytics mener at det globale fallet har vært på 17 prosent.

Kina er også den regionen hvor fallet har vært størst, 20,3 prosent. Covid-19 har kommet senere til resten av verden, så det kan være at den virkelig store nedgangen først kommer i det inneværende kvartalet. Ifølge IDC falt leveransene av smartmobiler i USA og Vest-Europa med henholdsvis 16,1 og 18,3 prosent allerede i årets første kvartal.

Produksjonen i Kina skal ha begynt å ta seg opp igjen mot slutten av kvartalet, men det vil hjelpe lite på markedet dersom forbrukere i store deler av verden fortsetter å være mer forsiktige med pengebruken enn tidligere.

Smartmobilmarkedet i første kvartal av 2020 ifølge tall fra IDC. Illustrasjon: IDC

Ujevnt fordelt

Det er de to markedslederne, Samsung og Huawei, som i sterkest grad har blitt rammet av nedgangen. Deler av Huaweis nedgang kan skyldes at selskapet ikke lenger kan forhåndsinstallere Google-tjenester på enhetene.

IDC melder at Apple knapt har hatt noen nedgang i antallet leverte Iphone-telefoner. Apple selv skriver i kvartalsrapporten at Iphone-omsetningen har falt med drøyt 6 prosent siden første kvartal i fjor, men det sier ikke nødvendigvis noe om antallet solgte enheter. En annen faktor som har hatt betydning, er høy dollarkurs.

Ifølge IDC har både Xiaomi og Vivo økt leveransene, noe som har gitt begge høyere markedsandeler.

Gruppen av mindre smartmobilleverandører har imidlertid hatt betydelig nedgang samlet sett.