Smittestopp-appen ble en ripe i lakken for Simula. Nå vil de renvaske seg etter det de oppfatter som brutal kritikk

Simula har laget en modifisert versjon av den omstridte Smittestopp-appen, som ble stanset etter at Datatilsynet varslet midlertidig forbud. Den reviderte utgaven er laget for testformål, og er basert på Bluetooth-sporing av nærkontakt mellom telefoner, uten bruk av GPS eller lokasjonsdata, som den opprinnelige appen ble kritisert for. Imidlertid lagrer den fortsatt data i et sentralt register, det vil si på en server kontrollert av forskningsinstituttet.