Smittestopp-appen deles i to med to ulike samtykker

Oppdatert.

Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er enige om å endre appen Smittestopp. Nå skal den deles i to: Én for smittesporing og én for å innhente kunnskap.

Det skal være to ulike samtykker for delene, ifølge NRK.

– Nå sikrer vi at man kan bruke appen uten å dele mer informasjon enn nødvendig, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre.

Sp-forslag fikk ikke flertall

Sp foreslo at Stortinget skulle be regjeringen trekke tilbake appen og sørge for at den kun brukes til smittesporing og ivaretar personvernlevningen. Samtidig foreslo Høyre, KrF og Venstre å sørge for at de som laster ned appen, får mulighet til delt samtykke, ett for smittesporing og ett for kunnskapsinnhenting.

Ap varslet at de ville støtte begge forslagene, men Høyres forslag primært.

SV og Frp støttet Sps forslag, som ikke fikk flertall.

Datatilsynet-varsel

– Jeg frykter at regjeringens og FHIs prinsippløse holdning til personvern under utviklingen av den første smittevernappen har undergravet befolkningens tillit til både app-prosjektet og fremtidige smitteverntiltak fra norske myndigheter, sier Frps Åshild Bruun-Gundersen i en kommentar til NTB.

Mandag denne uka slettet Folkehelseinstituttet (FHI) alle data fra Smittestopp-appen etter at Datatilsynet utstedte varsel om midlertidig forbud mot datainnsamling. FHI er uenig i vurderingen og har fått frist til 23. juni med å svare tilsynet.

Tirsdag ble det kjent at Amnesty International rangerer den norske Smittestopp-appen på bunn i verden sammen med tilsvarende apper fra Kuwait og Bahrain når det gjelder personvern.

– Må stanses øyeblikkelig

Til NRK sa Claudio Guarnieri, sjef for Amnesty Internationals sikkerhetslaboratorium, at de tre appene må stanses øyeblikkelig – inntil tilstrekkelig sikring av menneskerettighetene er på plass.

– Bahrain, Kuwait og Norge gjør en grov overkjøring av personvernet, med svært inngripende overvåking som går langt utover det som er forsvarlig i arbeidet med å stoppe koronasmitten, sier han.

Helseminister Bent Høie (H) var uenig og mener appen ikke går utover menneskerettighetene, blant annet fordi den er frivillig å laste ned.

Appen har blitt lastet ned 1,6 millioner ganger og har nesten 600.000 aktive brukere som deler data med FHI, ifølge tall fra 3. juni.